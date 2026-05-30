Arsenal quedó en deudas con Europa: ¿La segunda es la más dolorosa?

Este sábado 30 de mayo acabó la temporada europea con la UEFA Champions League en una final emocionante y que estuvo cerca de dejar al Arsenal por primera vez campeón de Europa. Sin embargo, el Paris Saint-Germain truncó el sueño londinense desde los lanzamientos desde el punto penal.

Y es que, el Arsenal, que hace unas semanas había ganado la Premier League logró llegar a una final de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia. Ha ganado todo en competencias locales, pero la deuda que lo complica es nada más ni nada menos que un torneo internacional.

Para esta edición, había cómo ilusionarse, especialmente por un arranque esperanzador, pero no pudieron mantener la solidez defensiva para evitar el empate por parte del PSG. Cristhian Mosquera bajó a Khvicha Kvaratskhelia en el área y Ousmane Dembélé empató las acciones.

Con ese resultado, vinieron los penales y no pudieron en esa fase definitiva sacar adelante la serie y quedarse con su primer título en las competencias europeas. Tendrán que intentarlo una vez más en la siguiente temporada con una base prometedora por lo que han hecho internacionalmente desde el año pasado.

LA DEUDA DEL ARSENAL CON LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

No es que no lo hayan intentado, pues, desde la temporada anterior, el Arsenal venía dando de qué hablar cuando eliminó al Real Madrid nada más ni nada menos. Sin embargo, se estancaron y no pudieron llegar a una final en la competencia europea como sí lo hicieron en esta oportunidad.

Ahora, tuvieron una chance tras dejar afuera al Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid. En la final se estancaron con el PSG que había sacado de la competencia al Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich.

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Hace 20 años, el 17 de mayo, el Arsenal jugaba su primera final de una Champions League contra el Barcelona. En aquella competencia sacaron a Real Madrid, Juventus y Villarreal en octavos de final, cuartos de final y en la semifinal para llegar a la definición del título.

Aunque el Arsenal comenzó ganando con gol de Sol Campbell, los azulgranas se llevaron la victoria gracias a Samuel Eto’o y Juliano Belletti. Los goles culés se dieron cuando quedaban diez minutos para el final. Una agónica derrota que privó a los ‘Gunners’ de levantar la primera ‘Orejona’.

¿LA SEGUNDA ES MÁS DOLOROSA POR CÓMO VENÍA EL ARSENAL?

Claramente, la primera duele bastante, pero no intentarlo duele más. Con el tiempo, esa derrota ante el Barcelona queda en el recuerdo, y más aún con la posibilidad de cambiar la historia enfrentando al PSG veinte años después. Para esta edición llegaban nada más ni nada menos que como campeones de la Premier League.

Ganar la Liga de Inglaterra era un envión anímico para sacar adelante la final de la Champions League. La primera edición se les escapó en los últimos minutos, y en esta, haber iniciado con la victoria con Kai Havertz y recibir el mazazo de un penal de Ousmane Dembélé inquietó, dado que se echaron para atrás y poco peligro pudieron causar en el arco francés.

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Además, en esta definición tuvieron que ir a los lanzamientos desde el punto penal y esta situación hacen que todo sea mucho más fuerte. Mikel Arteta sentenció que no lograron el título por ‘un pelín’. Esta segunda ocasión quedarán más marcados por el contexto con el que llegaban, puesto que venían de ser campeones en Premier.

El Arsenal tendrá que intentarlo y no bajar los brazos. Declan Rice también lamentó que todo se les haya escapado en la definición desde el punto penal. Estuvieron tan cerca, pero la sombra del 2006 cuando perdieron con Barcelona volvió a aparecer. ¿La tercera será la vencida para los ‘Gunners’? Habrá que esperar las próximas ediciones de la Champions, pero esta generación y esta base será determinante para conseguir la ‘Orejona’.