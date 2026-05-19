Arsenal es campeón de la Premier League: Bournemouth le ayudó con el City

Tuvieron que pasar 22 años, pero finalmente el equipo comandado por Mikel Arteta se coronó campeón de la Premier League tras una sufrida temporada en la que dependieron de Bournemouth para poder conseguirlo.

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El sueño se hizo realidad para el Arsenal después de años de persecución, frustraciones y cierres de temporada dolorosos, el conjunto dirigido por Mikel Arteta se proclamó campeón de la Premier League tras el empate 1-1 entre Manchester City y AFC Bournemouth.

Arsenal campeón tras el empate ede Manchester City vs Bournemouth

La igualdad en el Vitality Stadium fue celebrada como una auténtica final en el norte de Londres, ya que el City necesitaba ganar para mantener viva la pelea, pero se encontró con un Bournemouth ordenado y valiente que sacó un resultado que dejó sin opciones matemáticas al equipo de Pep Guardiola y confirmó el título para los “Gunners”.

El 1-1 en el marcador fue suficiente para que Arsenal, líder durante gran parte de la temporada, pudiera desatar la fiesta incluso antes de disputar su siguiente encuentro.

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Para la afición “gunner”, este título tiene un sabor especial. El club no conquistaba la Premier League desde la histórica campaña invicta de 2003-2004 con Arsène Wenger. Desde entonces, pasaron más de dos décadas de reconstrucciones, cambios de entrenadores y constantes intentos fallidos. Ahora, finalmente, el trofeo vuelve al Emirates Stadium.

Jugadores como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Declan Rice fueron fundamentales en una campaña inolvidable. Saka volvió a ser determinante con goles y asistencias en momentos clave, mientras que Ødegaard asumió el liderazgo futbolístico del equipo.

¿Cuándo será el último partido Arsenal?

Los 'Gunners' no podrán celebrar este anhelado título en casa, ya que la próxima y última fecha de la Premier League será en condición de visitante frente a Crystal Palace.

Este encuentro que se llevará a cabo en el Selhurst Park Stadium, se disputará el domingo 24 de mayo sobre las 10:00 hora local.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League?

Arsenal comandó la tabla de posiciones de la Premier League durante la mayoría de las fechas disputadas y, aunque por momentos llegó a preocupar y se pensó que podría llegar a perderla nuevamente, terminó con 82 puntos tras 37 partidos jugados en los cuales ganó 25, empató 7 y cayó en 5 oportunidades.

Mientras que el equipo del 'Pep' Guardiola terminó como su escolta con 78 puntos obtenidos en 23 victorias, 9 empates y 5 derrotas.