La verdad de la pre-lista y entrenamientos de la Selección Colombia para el Mundial

La Selección Colombia inició los trabajos de preparación para la Copa del Mundo 2026. Después de darse a conocer la pre lista de 55 futbolistas elegidos por Néstor Lorenzo, en la jornada del lunes 18 de mayo arrancaron los entrenamientos en Medellín.

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Extraoficialmente se informó que Camilo Vargas, Álvaro Montero y James Rodríguez fueron los primeros tres jugadores en presentarse.

Al mismo tiempo, causó confusión, que algunos futbolistas, que ya terminaron la temporada en sus respectivos clubes, no se han puesto bajo las órdenes del director técnico Néstor Lorenzo.

Es el caso del delantero Jhon Jader Durán, quien fue visto en la tarde del lunes 18 de mayo en el estadio Polideportivo Sur durante el partido entre Envigado contra Deportes Quindío por la fecha 6 del grupo A en el Torneo BetPlay.

De inmediato de empezaron a generar versiones con respecto a la no presentación de Durán en los trabajos de la Selección Colombia.

La verdad de la prelista y entrenamientos de la Selección Colombia

Este martes 19 de mayo, Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López explicaron en La Fm Más Fútbol los detalles de la pre lista de la Selección Colombia y la verdad de los entrenamientos.

Cadavid aclaró que si en algún momento se creía que los 55 jugadores del listado previo se iban a presentar en los trabajos, dicha situación no es así.

Según se detalló, "ya hay un grupo elegido y los jugadores saben quienes son".

Ante esta situación, se explica por qué Jhon Jader Durán estaba en a jornada del lunes viendo el partido de Envigado y no entrenando con la Selección Colombia.

Finalmente, se aclaró que no todos los jugadores están citados ni tienen el permiso para trabajar bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

Cronograma de trabajo de Colombia antes del Mundial

La Selección Colombia trabajará en convocatoria libre desde el 18 hasta el 23 de mayo en Medellín. Posteriormente, el plantel se desplazará a Bogotá, en donde entrenará entre el 25 hasta el 30 de mayo.

El 1 de junio, Colombia se medirá con Costa Rica en amistoso y luego, entre el 1 al 4 de junio volverá a entrenar en Medellín.

Para el 4 de junio está previsto el viaje a San Diego, en donde continuarán los trabajos entre el 5 al 10 de junio.

El último amistoso de Colombia será el 7 de junio contra Jordania.