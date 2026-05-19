DT de Portugal le restó importancia al partido contra Colombia en el Mundial

Roberto Martínez presentó este martes 19 de mayo la lista final de la selección de Portugal para disputar la Copa del Mundo 2026. Martínez incluyó en su convocatoria a futbolistas de talla internacional como Joao Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Cristiano Rolando, que seguramente liderarán al equipo luso.

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En la rueda de prensa en la que se anunció el listado, a Roberto Martínez se le consultó si el partido contra Colombia sería el más importante del grupo K en la Copa del Mundo.

¿Qué tan importante es el partido contra Colombia?

Martínez fue claro en asegurar que no está de acuerdo en señalar que el duelo contra Colombia, que se jugará en la tercera fecha de la fase de grupos, sea el más importante de la primera etapa del Mundial.

"No estoy de acuerdo contigo de que el partido contra Colombia sea el más importante. En un Mundial no hay posición en el ranking ni historias de favoritos. Nuestro partido más importante en el Mundial es el primero", dijo.

Martínez quiso resaltar a la República Democrática del Congo y a los jugadores que ha seleccionado.

"Respetamos el talento individual del Congo por que hay jugadores que crecieron en Bélgica. Hay dos jugadores que estuvieron en nuestras listas. Engaña mucho el no saber quiénes son los jugadores del Congo y por experiencia equipos que llegan al Mundial por primera vez hay un factor que no se puede medir ni controlar esa ilusión y sueño de los jugadores por llegar al Mundial", agregó.

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Finalmente, el entrenador de Portugal aseguró que espera llegar a la tercera fecha de la fase de grupos con dos victorias sobre Congo y Uzbekistán, antes de enfrentar a Colombia.

"Respetamos los partidos contra el Congo y contra Uzbekistán y después veremos si en el tercer partido podemos estar muy acertados junto a una selección muy respetada", puntualizó.

La lista completa de la selección de Portugal

Porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho.

Defensas: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo.

Mediocampistas: Rúben Neves, Samú Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Delanteros: João Félix, Francisco Trincao, Francisco Conceiçao, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.