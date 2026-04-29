Arsenal explota en el momento más crítico: la furiosa protesta de Arteta por el arbitraje

Mikel Arteta no ocultó su molestia después del empate 1-1 entre Arsenal y Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League. El entrenador español cargó con dureza contra el arbitraje por la acción revisada en el VAR en la que inicialmente se sancionó penalti sobre Eberechi Eze, pero posteriormente fue rectificada por el juez central.

“Es inaceptable que no se haya pitado”, afirmó Arteta, DT del Arsenal

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Para el técnico de los Gunners, esa jugada pudo cambiar el rumbo del compromiso y la decisión final resulta incomprensible: “Es inaceptable que no se haya pitado”, afirmó con contundencia al referirse a la acción de Hancko sobre el atacante inglés, que habría significado el posible 1-2 para el cuadro londinense.

Arteta reconoció que su equipo no tuvo un buen inicio en la segunda mitad y lamentó también el penalti convertido por Julián Álvarez para el empate colchonero, pero insistió en que la gran polémica del partido fue la jugada anulada a favor de Arsenal.

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“Es verdad que comenzamos mal la segunda parte y estamos decepcionados por el penalti marcado por Julián, pero con lo que estoy muy enfadado es porque no nos hayan pitado ese penalti luego a Eze. Es una decisión y durante un tiempo el árbitro ha estado viendo el VAR y ha sido muy claro. Nos sentimos bastante mal”, declaró.

El entrenador también cuestionó la uniformidad en los criterios arbitrales entre competiciones. “Tenemos que aplicar las normas igual para todos. Hay que aceptar que el penalti de Julián es mano, como ayer en París. Esa mano en la Premier no es penalti, pero en la UEFA sí. Pero también hay que aplicar las normas en el penalti a Eze y es obvio que es penalti”, señaló.

Arteta fue más allá y mostró incredulidad por el tiempo empleado en la revisión. “Le dieron la vuelta a la decisión después de haberla visto 13 veces. Es increíble. Es una jugada que marcó el partido”, sentenció.

Pese al enojo, el técnico valoró el ambiente vivido en el Metropolitano y destacó la dificultad del rival. “Estoy contento porque el Atlético es uno de los mejores del mundo. No hemos conseguido el resultado que queríamos, pero queda la segunda oportunidad con nuestra gente”.