Futuro resuelto de Gustavo Puerta: definido en qué equipo jugará en 2026

Uno de los grandes jugadores en esta temporada del fútbol español es nada más ni nada menos que Gustavo Puerta. El volante de la Selección Colombia, que figuró en los últimos amistosos del combinado nacional ha estado en el radar de grandes clubes de Europa.

Actualmente juega en el Racing de Santander de la segunda división de España. Por su buen nivel en la competencia con el líder del ascenso, equipos de mejores ligas europeas se han interesado en contar con el mediocampista nacido en Cali, Valle del Cauca.

Los primeros interesados fueron el Porto, y el Sporting Braga, dos clubes que han tenido varios colombianos en los últimos años y que se siguen interesando en contar con representantes de Colombia como Gustavo Puerta. Además, en los últimos días, apareció la Lazio de la Serie A de Italia como uno de los pretendientes.

EL EQUIPO EN EL QUE VA A JUGAR GUSTAVO PUERTA EN EL 2026

Sin embargo, en las últimas horas se conoció el futuro de Gustavo Puerta en medio de todos los rumores que ha habido en el mercado de fichajes. El libro de pases está cerca de terminar y Portugal e Italia han puesto los ojos en el volante ex Bogotá FC.

El Porto y el Braga están siguiendo al colombiano al igual que la Lazio. Pero, su futuro estará ligado con el Racing de Santander, equipo que espera seguir en la pelea por el ascenso a la primera división como el líder del fútbol de ascenso de España.

Por medio de una foto que publicó Racing de Santander, escribieron, “SE QUEDA”, haciendo alusión a que Gustavo Puerta seguirá ligado con el cuadro racinguista por este 2026.

Aunque había interés del Porto y el Braga, además de la Lazio, jugar en la segunda división de España seguirá siendo la constante para Gustavo Puerta que espera seguir en ese excelente nivel que ha venido mostrando para poder estar en la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026.

La continuidad de Gustavo Puerta también responde a un plan de negocio del Racing de Santander. Lo ficharon por 3,5 millones de euros, y están pidiendo 20 millones por el volante. Este es el primer problema en una posible venta del jugador colombiano. Seguir en el club español podría brindarle regularidad fecha tras fecha y aumentar en el precio del mercado para pensar en una venta mucho más millonaria.