Jhon Jader Durán no llegaría a Italia sino a otra liga 'top' de Europa

El futuro de Jhon Jader Durán podría dar un giro importante en las próximas semanas, luego de conocerse que existe la posibilidad de una salida anticipada del delantero colombiano del Fenerbahce.

Tras hacerse pública esa opción, comenzaron a circular varios posibles destinos para el atacante, quien busca un club que le permita tener mayor continuidad y protagonismo en una liga de primer nivel en Europa.

En un primer momento se mencionaron equipos como Juventus y Napoli, sin embargo, con el pasar de los días esas alternativas se habrían descartado y apareció sobre la mesa una nueva posibilidad.

Jhon Jader Durán jugaría en Francia

De acuerdo con versiones provenientes del mercado internacional, el Lille de Francia sería uno de los clubes interesados en sumar a Jhon Jader Durán para reforzar su frente de ataque.

La información fue revelada por el periodista italiano Gianluca Di Marzio, quien señaló que el delantero colombiano podría llegar al conjunto francés en condición de préstamo.

Cabe recordar que Durán se encuentra actualmente cedido en Fenerbahce por Al Nassr, club dueño de sus derechos deportivos, y que su contrato con el equipo turco se extiende hasta el final de la presente temporada.

Bajo ese escenario, para concretarse su llegada al Lille sería necesaria una interrupción anticipada del préstamo, lo que implicaría el pago de una suma de dinero a Fenerbahce como compensación.

Se espera que en los próximos días la negociación tenga mayor desarrollo, con el fin de definir el futuro inmediato del atacante colombiano.

Jhon Jader Durán, por su parte, aspira a incorporarse a un equipo en el que pueda tener protagonismo, con el objetivo de consolidarse y aumentar sus opciones de integrar la lista de la Selección Colombia para el Mundial de 2026.