Arsenal: las cuentas que necesita para ser campeón de la Premier League 2026

El sueño de Arsenal está más vivo que nunca. Después de 22 años de espera, los dirigidos por Mikel Arteta quedaron a un triunfo de conquistar la Premier League tras vencer 1-0 al Burnley en un Emirates Stadium que vivió una auténtica final anticipada.

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La victoria dejó a los ‘Gunners’ dependiendo de muy poco para romper una sequía histórica en el campeonato inglés. El escenario es claro: si el Manchester City no logra derrotar este martes al AFC Bournemouth, el Arsenal será campeón de inmediato desde casa. En caso de un triunfo del equipo de Pep Guardiola, la definición se trasladará a la última jornada.

Ahí, el Arsenal visitará al Crystal Palace en Selhurst Park y le bastará con igualar el resultado que consiga el City frente al Aston Villa para quedarse con el título. Los londinenses llegan con ventaja emocional y futbolística, mientras que el conjunto de Manchester afrontará el cierre de temporada con la presión de no fallar.

La atmósfera en el Emirates reflejó desde horas antes la ilusión de la afición. Miles de seguidores acompañaron la llegada del equipo y hasta enviaron mensajes directos al City con pancartas alusivas a una posible fiesta en Londres. Sin embargo, dentro del campo el encuentro fue mucho más tenso de lo esperado.

¿Qué necesita el Arsenal para conquistar la Premier League tras vencer al Burnley?

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El Burnley, ya descendido, complicó al Arsenal durante gran parte del partido y resistió hasta el minuto 37, cuando apareció Kai Havertz para marcar de cabeza tras un córner ejecutado por Bukayo Saka. El tanto fue suficiente para desatar la euforia local y dejar al Arsenal a las puertas de la gloria.

Aunque el equipo de Arteta manejó los nervios en el tramo final, el resultado mantuvo intacta la expectativa de un desenlace apasionante en la Premier. La posibilidad de volver a levantar el trofeo, algo que no consigue desde 2004, ya se siente más cerca que nunca para los aficionados del norte de Londres.