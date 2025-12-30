Arsenal más líder, Chelsea y United tropiezan: Así se jugó en la Premier

La Premier League despidió el 2025 con una jornada cargada de emociones, goles y resultados que empiezan a marcar la pelea en la parte alta y media de la tabla. Arsenal fue el gran protagonista de la fecha, mientras que Manchester United volvió a dejar dudas. Además, Chelsea y Newcastle también fueron noticia en una noche movida en Inglaterra.

Arsenal impone su jerarquía y manda en la Premier

En el Emirates Stadium se vivió un auténtico partidazo por el liderato. Arsenal recibió a un Aston Villa combativo y bien organizado, que en el primer tiempo supo resistir e incluso generó peligro con Ollie Watkins, frenado en un par de ocasiones por un sólido William Saliba.

Sin embargo, todo cambió en el arranque del segundo tiempo. A los 48 minutos, Gabriel abrió el marcador tras un tiro de esquina cobrado por Leandro Trossard y un error del Dibu Martínez. Cuatro minutos más tarde, una presión alta de Martin Ødegaard permitió que Zubimendi marcara el segundo. Con el control total del partido, Trossard amplió la ventaja al 68’ y Gabriel Jesus sentenció al 77’. Watkins descontó al final, pero el 4-1 confirmó la autoridad del equipo de Mikel Arteta, que cierra el año como líder sólido y lleno de ilusión.

United tropieza, Chelsea y Newcastle también dicen presente

En Old Trafford, Manchester United no pasó del empate 1-1 frente a Wolverhampton. Joshua Zirkzee abrió el marcador al minuto 27 para los de Rúben Amorim, pero Krejci igualó justo antes del descanso. En la segunda mitad, los red devils no encontraron respuestas y se despidieron del 2025 dejando más dudas que certezas.

En otros encuentros destacados, Chelsea igualó 2-2 ante Bournemouth en un partido intenso y de ida y vuelta, dejando escapar puntos importantes. Por su parte, Newcastle fue contundente en casa y venció 3-1 a Burnley, resultado que le permite seguir escalando posiciones y mantenerse firme en la pelea por puestos europeos.

La Premier League cerró el año con Arsenal reafirmando su candidatura al título, mientras Manchester United sigue sin levantar cabeza. Chelsea dejó pasar una oportunidad y Newcastle aprovechó la suya, en una jornada que confirmó por qué el fútbol inglés sigue siendo uno de los más emocionantes del mundo.