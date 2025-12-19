La Premier estalla en contra de la Copa África por la pérdida de jugadores

La Premier League atraviesa semanas de máxima exigencia competitiva y, justo en el momento más apretado del calendario, sufre un fuerte golpe. Desde el 15 de diciembre, decenas de futbolistas han abandonado sus clubes para concentrarse con sus selecciones africanas, generando un profundo malestar entre equipos, entrenadores y aficionados en Inglaterra.

La disputa de la Copa Africana de Naciones, que se extenderá hasta enero de 2026, deja a varios clubes sin piezas clave en pleno periodo navideño, uno de los tramos más determinantes de la temporada.

Lea también Daniel Muñoz sigue sumando pretendientes: La Premier se mete en la pelea

La Copa de África golpea de lleno a la Premier League

En total, 32 jugadores de la Premier League ya fueron convocados por sus selecciones para disputar el torneo continental, una cifra que ha encendido las alarmas en Inglaterra. La fase de grupos de la Copa de África coincide directamente con varias jornadas del campeonato, lo que podría provocar que algunos futbolistas se pierdan hasta siete partidos oficiales entre liga y FA Cup.

Equipos como Manchester United, Tottenham, Fulham, Everton y Manchester City perderán jugadores importantes, aunque el caso más llamativo es el del Sunderland, que verá marcharse a seis futbolistas. La situación ha generado críticas por el impacto deportivo y por la obligatoriedad de ceder jugadores incluso en medio de un calendario saturado.

Lea también Liverpool resolvió la novela de Salah: decisión inminente para la Premier

Sunderland, el club más afectado por las convocatorias

El Sunderland de Régis Le Bris, una de las revelaciones de la temporada, es el equipo que más sufre la situación. Hasta seis jugadores del plantel viajarán con sus selecciones, entre ellos nombres clave como Bertrand Traoré, Arthur Masuaku y Habib Diarra, este último incluso pese a venir de una lesión prolongada.

El propio técnico francés expresó su resignación ante el escenario, mientras otros entrenadores, como Ruben Amorim en el Manchester United, reconocieron públicamente que deberán “buscar soluciones con lo que hay”. La ausencia simultánea de tantos futbolistas pone en riesgo el rendimiento de clubes que venían peleando en la parte alta de la tabla.

Lea también El Arsenal perdió y dejó la Premier al rojo vivo

Un problema recurrente sin solución

La Copa Africana de Naciones vuelve a abrir un debate histórico en el fútbol europeo, el choque entre los calendarios locales y los torneos de selecciones. Aunque desde Inglaterra se insiste en el impacto deportivo y económico, la FIFA mantiene la obligatoriedad de liberar a los jugadores.

Con partidos clave de Premier League y FA Cup en juego, varios equipos deberán sobrevivir sin referentes durante semanas decisivas. Un escenario que explica el enojo en Inglaterra y que, una vez más, deja claro que el calendario global del fútbol sigue siendo un rompecabezas sin resolver.