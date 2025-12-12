Jhon Arias enciende la ilusión en Colombia: "Tenemos grandes posibilidades de ganar el Mundial"

Jhon Arias, una de las figuras más destacadas de la Selección Colombia, abrió la conversación sobre las aspiraciones de la tricolor en el Mundial 202 6. Desde Inglaterra, el jugador encendió la ilusión de millones al asegurar que la selección tiene argumentos de peso para soñar con algo grande en la próxima cita mundialista.

En su intervención, Arias dejó claro que el equipo vive un momento especial y que el grupo comandado por Néstor Lorenzo ha crecido lo suficiente como para competir con cualquiera.

Con seguridad y convicción, el extremo afirmó: “Tenemos grandes herramientas para tener una buena Copa del Mundo”, una frase que rápidamente se viralizó y que hoy forma parte del discurso optimista que rodea a la selección. Esa confianza, lejos de ser arrogancia, nace del rendimiento reciente y de la madurez adquirida por un plantel cada vez más equilibrado.

Por otro lado, es evidente que el atacante del Wolverhampton no se dejó llevar únicamente por el entusiasmo. Arias fue enfático en que el camino hacia un torneo exitoso pasa por la humildad y la preparación seria. “Tenemos grandes posibilidades de ganar el Mundial”, expresó con un tono que mezcló ambición y responsabilidad, recordando que para llegar en plenitud a junio de 2026 es indispensable mantener la disciplina física y evitar lesiones que puedan afectar el rendimiento colectivo.

Un aspecto que alimenta este optimismo es el grupo que le corresponde al equipo en la fase inicial. Colombia integra el Grupo K, donde se enfrentará a Portugal, Uzbekistán y un último rival proveniente del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia. Aunque el cuadro europeo es el adversario de mayor jerarquía, los otros dos oponentes permiten proyectar un arranque positivo si el plantel actúa con orden, concentración y eficacia en las áreas. El debut ante Uzbekistán en Ciudad de México será crucial para marcar el ritmo del campeonato.

A la expectativa generada por las palabras del extremo se suman los análisis estadísticos que ubican a Colombia dentro de las diez selecciones con mejor proyección para conseguir el título. Si bien estos estudios no garantizan resultados, sí muestran que el equipo ha captado la atención internacional gracias a su regularidad, su estructura colectiva y el crecimiento de varias individualidades. La percepción global ha cambiado: ya no se ve a Colombia como un invitado decorativo, sino como un participante capaz de sorprender.

Más allá de los números, la evolución de la plantilla es evidente. La nueva generación, en la que Arias ocupa un rol central, ha aportado dinamismo, personalidad y una mentalidad ganadora que el país reclamaba desde hace tiempo. Su adaptación al exigente ritmo de la Premier League ha fortalecido su nivel y lo ha convertido en uno de los jugadores más completos del proceso. Su caso es un reflejo del compromiso con el que esta camada trabaja para llegar a la élite del fútbol mundial.

Otro elemento clave es el liderazgo silencioso, pero firme, que caracteriza al futbolista. Su manera de comunicarse transmite serenidad y confianza, y sus declaraciones recientes no hicieron más que reafirmar ese perfil. No promete milagros, pero sí asegura trabajo, convicción y un deseo enorme de hacer historia con el conjunto nacional. Sus palabras, lejos de ser una simple frase mediática, han servido para elevar la moral del país y reforzar la idea de que el objetivo es ambicioso, pero alcanzable.

Al final, lo que propone Jhon Arias es una visión de futuro donde el equipo se enfoque en sus fortalezas, respete a cada adversario y mantenga la cohesión que ha sido clave en los últimos meses. Para millones de hinchas, sus declaraciones representan una invitación a creer nuevamente. Y aunque la Copa del Mundo siempre es un desafío gigantesco, el mensaje del jugador es claro: el sueño no solo es posible, sino que está más vivo que nunca.