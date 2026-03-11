Arsenal rescató un empate ante Bayer Leverkusen por octavos de Champions

Bayer Leverkusen y Arsenal FC igualaron 1-1 este miércoles 11 de marzo en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El compromiso se disputó en el BayArena, donde ambos equipos protagonizaron un encuentro bastante parejo que dejó la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta.

Durante la primera mitad, los dos conjuntos mostraron cautela y buscaron imponer su estilo de juego, aunque sin lograr romper el equilibrio en el marcador.

Las defensas se mostraron sólidas y las oportunidades claras de gol fueron escasas, por lo que el descanso llegó con empate sin anotaciones.

La historia cambió apenas iniciado el segundo tiempo, pues el Leverkusen logró adelantarse en el marcador con un tanto de Robert Andrich.

El mediocampista apareció tras una pelota aérea enviada al área del Arsenal y definió para poner el 1-0 en el primer minuto del complemento, desatando la celebración de los aficionados locales.

Con el marcador en contra, el conjunto londinense adelantó sus líneas en busca del empate y empezó a generar mayor presión sobre el arco defendido por el equipo alemán.

Cuando parecía que el Leverkusen se quedaría con la victoria, el árbitro sancionó un penalti a favor del Arsenal en la recta final del compromiso.

El encargado de ejecutar fue Kai Havertz, quien al minuto 89 transformó la pena máxima en gol para decretar el 1-1 definitivo.

¿Cuándo se juega la vuelta de Arsenal vs Bayer Leverkusen por Champions?

La serie se definirá el martes 17 de marzo en el Emirates Stadium, y el ganador se enfrentará en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Bodø/Glimt y Sporting CP, cuya llave se definirá en Lisboa.