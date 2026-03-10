Santa Fe anunció la lesión de dos mediocampistas

Independiente Santa Fe confirmó este martes 10 de marzo dos bajas importantes en su plantilla luego de emitir un comunicado médico sobre el estado físico de dos de sus mediocampistas.

El club capitalino informó que los futbolistas Ewil Murillo y Alexis Zapata presentan lesiones que los obligarán a apartarse temporalmente de la actividad deportiva.

Lea también Así será el fixture de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026

Las lesiones de Ewil Murillo y Alexis Zapata

En el caso de Murillo, ya se había conocido la semana anterior que sufría una molestia en la rodilla, pero ahora el club confirmó que el jugador fue sometido a un procedimiento quirúrgico.

De acuerdo con el parte médico oficial, el mediocampista fue intervenido para tratar una lesión del menisco externo de la rodilla derecha, cirugía tras la cual iniciará su proceso de recuperación.

El informe también señala que durante esta semana el futbolista comenzará la etapa de rehabilitación, mientras que el tiempo exacto de incapacidad se evaluará de acuerdo con su evolución médica. Al ser titular habitual, es posible que su remplazo sea Jhojan Torres.

Por su parte, Alexis Zapata presenta un trauma en la rodilla derecha, lesión que también lo mantendrá al margen de los entrenamientos y compromisos oficiales del equipo.

En este caso, el club explicó que el periodo de recuperación del jugador también dependerá de cómo evolucione en los próximos días, por lo que aún no se ha establecido una fecha aproximada para su regreso.

De esta manera, ambos futbolistas se convierten en bajas para el conjunto cardenal, que continúa su preparación para el próximo compromiso del campeonato.

Próximo partido de Santa Fe

Santa Fe se alista para recibir a Alianza FC el sábado 14 de marzo a las 8:30 p. m. por la undécima fecha de la Liga BetPlay.

El equipo bogotano suma actualmente 10 puntos y, con 30 aún en disputa, deberá obtener cerca del 65 % de las unidades disponibles para meterse en los playoffs del torneo.