Así quedaron las semifinales de la Europa League 2026

Las semifinales de la UEFA Europa League 2026 quedaron definidas tras la disputa de unos cuartos de final intensos, con varias sorpresas y equipos que confirmaron su gran momento en el torneo.

Uno de los grandes protagonistas fue el Aston Villa, que selló su clasificación con autoridad tras golear 4-0 al Bologna en la vuelta y cerrar un contundente 7-1 en el global. El equipo dirigido por Unai Emery mostró un nivel muy alto tanto en ataque como en defensa, consolidándose como uno de los favoritos al título y que llega al selecto grupo de los cuatro mejores.

Estos son los equipos y cruces definidos para semifinales de Europa League

En el camino hacia la gran final quedaron solamente los cuatro mejores equipos de las llaves de los cuartos de final, Aston Villa, Freiburg, Nottingham Forest y Sporting Braga.

SC Freiburg se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo. El equipo alemán dejó en el camino al Celta de Vigo con un global de 6-1, mostrando solidez táctica y eficacia ofensiva.

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Porto decepcionó al perder por la mínima diferencia en Inglaterra tras un partido que jugó en su mayor parte con tan solo 10 futbolistas. Mientras que Betis, el equipo de los Nelson Deossa y Cucho Hernández, también dejó bastante de qué hablar luego de empezar ganando en el duelo de vuelta 2-0 y terminar abajo 2-4.

De esta manera, las semifinales de la Europa League 2026 quedaron estructuradas de la siguiente forma:

SC Freiburg vs SC Braga

Aston Villa vs Nottingham Forest

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¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Europa League 2026?

Las semifinales de la UEFA Europa League 2026 ya tienen fechas oficiales definidas por la UEFA, y se jugarán en formato de ida y vuelta.