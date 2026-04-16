Problemas para JuanFer Quintero: se confirmó lesión y se pierde el Superclásico

Mala suerte tuvo el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero en la jornada del miércoles 15 de abril en el triunfo 1-0 de River Plate sobre Carabobo en la fecha 2 del grupo H en la Copa Conmebol Sudamericana.

Quintero fue titular en el equipo de la banda cruzada, pero se vio obligado a abandonar el encuentro en el minuto 52 al sufrir una molestia física que encendió las alarmas, teniendo en cuenta que el colombiano ha sido alternativa desde que Eduardo Coudet asumió como director técnico.

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Se confirmó lesión de JuanFer Quintero

Este jueves 16 de abril se dio a conocer la gravedad de la lesión sufrida por Juan Fernando Quintero en el triunfo 1-0 de River Plate sobre Carabobo.

Quintero presentó una lesión muscular de primer grado en el psoas (muslo) de la pierna izquierda.

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Quintero no jugará el Superclásico

El problema de Juan Fernando Quintero significa una mala noticia no solo para el jugador, sino que también para River Plate, ya que será baja para el Superclásico contra Boca Juniors, que está programado para domingo 19 de abril a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio Monumental.

River Plate Vs Boca Juniors: horario y cómo VER EN VIVO el Superclásico

El Superclásico de Argentina entre River Plate contra Boca Juniors se disputará este domingo 29 de abril a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano.

El encuentro se podrá VER EN VIVO en Colombia a través de la señal de ESPN y Disney +.