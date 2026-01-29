Así quedaron los clasificados a octavos de final de Europa League

Llegó a su fin la primera fase de la Europa League 2025/26 y los ocho mejores equipos de esta instancia aseguraron su pase directo a los octavos de final, destacándose por su regularidad y buen rendimiento. Entre ellos se encuentran clubes con experiencia continental como Olympique Lyon y Aston Villa, que lideraron la tabla y aseguraron su clasificación con anticipación.

Estos clubes se beneficiarán de ser cabezas de serie en el sorteo de octavos de final, lo que les permitirá jugar la vuelta de la eliminatoria en casa y, en teoría, tener una ligera ventaja competitiva frente a sus futuros rivales.

Estos son los clubes clasificados a octavos de final de la Europa League

Además de Lyon y Aston Villa, otros equipos también han asegurado su lugar entre los ocho mejores de la Europa League 2025-26. Según la clasificación oficial, Midtjylland (Dinamarca), Real Betis (España), Porto (Portugal), Sporting Braga (Portugal), SC Freiburg (Alemania) y AS Roma (Italia) completan el grupo de equipos que avanzan directamente a octavos.

El formato de esta temporada introduce además una fase de playoffs de 16avos de final que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero de 2026, donde los equipos del 9.º al 24.º puesto lucharán por las ocho plazas restantes en los octavos de final.

Equipos como Genk (Bélgica), Bologna (Italia), Stuttgart (Alemania), Ferencváros (Hungría), Nottingham Forest (Inglaterra), Viktoria Plzeň (Rep. Checa), PAOK (Grecia), Lille (Francia) y Fenerbahçe (Turquía), entre otros, están en posición de disputar estos playoffs, buscando dar la sorpresa y avanzar hasta las rondas finales.

¿Cuándo será el sorteo de los playoff de la Europa League?

El sorteo de los playoff (fase de repechaje) de la Europa League 2025-26 se llevará a cabo el viernes 30 de enero de 2026. Tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, una vez que se hayan definido los equipos que disputarán los puestos del 9.º al 24.º de la fase liga y que lucharán por acceder a octavos de final.

En este sorteo se determinarán los emparejamientos de los playoffs de dieciseisavos de final de la Europa League, enfrentando a los clubes ubicados entre los puestos 9 y 16 contra los que terminaron entre los puestos 17 y 24 de la fase de liga. Los partidos de esta fase se jugarán en dos fechas: la primera ronda será el 19 de febrero de 2026 y la segunda, el 26 de febrero de 2026.