James Rodríguez volvió a instalarse en el debate en el debate entorno a la Copa del Mundo de 2026. El interrogante pasa por la actualidad del futbolista cucuteño que tras no encontrar equipo, abre las dudas sobre su presencia con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Lea también James fue ofrecido a un histórico de América, pero el club se decantó por otro jugador

Desde el punto de vista legal, la FIFA no exige que un jugador tenga contrato vigente con un equipo para ser convocado a una cita orbital. El Reglamento del Mundial, en su artículo 24, establece que las federaciones afiliadas pueden inscribir a futbolistas que cumplan con los requisitos administrativos y deportivos básicos, entre ellos la nacionalidad y la habilitación federativa

Este punto resulta clave para entender la situación del capitán histórico de la Tricolor, quien actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su último vínculo contractual.

Mientras algunos sectores interpretan este escenario como una señal de alarma, otros recuerdan que la normativa es clara y que la Federación Colombiana de Fútbol tiene plena potestad para incluirlo en la lista definitiva rumbo a Norteamérica 2026.

No obstante, en el plano deportivo surgen preguntas legítimas sobre el ritmo competitivo, la preparación física y la capacidad de sostener el nivel en una competencia de máxima exigencia. Un Mundial no admite improvisaciones y el margen de error es mínimo. Entrenar de manera individual o al margen de un plantel profesional puede afectar aspectos fundamentales.

Lorenzo ha reiterado en diferentes oportunidades que prioriza el buen momento y la continuidad de sus convocados, aunque también reconoce el valor diferencial que pueden aportar ciertos futbolistas con experiencia internacional. La decisión final, por tanto, no dependerá solo del reglamento, sino del equilibrio entre jerarquía y actualidad.

En otras noticias

Voces autorizadas han manifestado su preocupación por la falta de competencia oficial del mediocampista cucuteño. El exarquero Óscar Córdoba, por ejemplo, señaló que “la ausencia de continuidad puede pasar factura en torneos de alto nivel”, una reflexión que resume el sentir de quienes consideran que el talento, por sí solo, no siempre basta.

En la otra orilla están quienes defienden la presencia del máximo goleador cafetero en los Mundiales. Argumentan que su visión de juego, liderazgo y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo convierten en un activo invaluable. Para este sector, prescindir de un jugador con su recorrido sería un riesgo mayor.

El Mundial 2026, que contará con 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, plantea además un escenario distinto, con más partidos y un formato exigente.

James Rodríguez puede jugar la Copa del Mundo aun sin tener club, según lo establece la FIFA. Sin embargo, la verdadera discusión está en el terreno deportivo y estratégico. La Selección Colombia se encuentra ante una decisión compleja: apostar por la experiencia y el peso histórico de su ’10’ o priorizar el presente.