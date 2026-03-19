Así quedó el grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Este jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorte de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde se definieron los rivales que tendrán los 32 equipos que clasificaron a esta instancia del campeonato, donde recordemos Millonarios obtuvo su boleto tras vencer 3-1 a Nacional en Medellín.

El equipo 'embajador' estaba ubicado en el bombo 2 y estaba a la expectiva especialmente de saber el rival que tendría proveniente del bombo 1, que resultaba ser el de mayor cateogría por su alto ranking en la Conmebol, que terminó siendo Sao Paulo de Brasil.

Lea también: ¡Lista de Lorenzo! Esta es la convocatoria de la Selección Colombia contra Francia y Croacia

Millonarios: así quedó el grupo que tendrá en la Copa Sudamericana 2026

El sorteo terminó definiendo que el conjunto 'albiazul' estará en el Grupo C del torneo junto con Sao Paulo, Boston River de Uruguay y O'Higgins de Chile.

Espere pronto más información...