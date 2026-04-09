Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F tras el empate de Junior sobre Palmeiras

Junior de Barranquilla se convirtió en uno de los protagonistas de la primera fecha de la Copa Libertadores tras un auténtico espectáculo deportivo en la ciudad de Cartagena, la cual le abrió las puertas a Palmeiras y todas sus grandes estrellas.

A pesar de contar con el favor de la localía, Junior sabía que se enfrentaría a uno de los rivales más difíciles de la competencia, Palmeiras, el cual efectivamente le complicó la participación y le terminó robando un punto, lo que les permite estar en igualdad de condiciones en la tabla de posiciones.

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Tabla de posiciones del Grupo F tras el empate de Junior y Palmeiras

La fecha 1 de la Copa Libertadores ha causado grandes sensaciones, aunque los equipos colombianos se han venido complicando, ya que, hasta el momento, ninguno ha tenido la oportunidad de sumar de a tres unidades aunque auspicie como local.

Junior era una de las claras esperanzas que había para revertir esta situación y por un buen par de minutos lo consiguió, pues Teófilo Gutiérrez puso a ganar al equipo desde muy temprano, sobre el minuto 10, con una anotación desde el punto penal.

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Sin embargo, el equipo en donde milita el colombiano, Jhon Arias, despertó para la segunda parte del compromiso y a tan solo 10 minutos de haberse dado el inicio empató con un gol de Sosa, lo que terminó con la repartición de un punto para cada una de las escuadras y dejando la tabla de posiciones de la siguiente manera:

Palmeiras 1 punto Junior 1 punto Cerro Porteño 1 punto Sporting Cristal 1 punto

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Próximo partido de Junior en Copa Libertadores

El siguiente reto de Alfredo Arias al mando de Junior de Barranquilla jugando la Copa Libertadores, será en el marco de la fecha 2, en la cual auspiciarán como visitantes ante Cerro Porteño.

Este duelo también será uno de los más llamativos de la jornada y se llevará a cabo en suelo paraguayo, en el Estadio La Nueva Olla, el martes 14 de abril sobre las 17:00 hora Colombia.