[Video] Imperdonable error de Silveira terminó en el empate de Palmeiras

El duelo entre Junior de Barranquilla y Palmeiras está dando a conocer por qué era uno de los más esperados de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que desde muy temprano se comenzaron a vivir goles y emociones.

El cuadro 'tiburón' comenzó auspiciando como local en esta instancia de la competencia, recibió a Plameiras y por un buen tramo del partido logró sacarle ventaja al equipo brasileño con anotación de Teófilo Gutiérrez, pero sobre los 55 minutos Sosa encontró el empate para Palmeiras tras un error de Silveira.

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Junior, formalmente, no jugó como local, ya que el Metropolitano de Barranquilla está en remodelaciones, por lo que su debut será en el Estadio Olímpico Jaime Morón de la ciudad de Cartagena, escenario deportivo que albergó a miles de hinchas que fueron testigos de un auténtico golazo por parte de Teo.

Una falta provocada dentro del área sobre Rivas, aunque fue leve, obligó a que el juez central tuviera que ir hacia el VAR para revisarla con detenimiento y tomar una decisión final, la cual terminó en penal a favor del 'juju' y el cual terminó convirtiendo con seguridad el capitán del equipo, Teófilo Gutiérrez.

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El 'tiburón' logró irse a los camerinos con la ventaja en el marcador y se ilusionó con llevarse tres puntos valiosos en condición de local.

Sin embargo, estos planes y la ilusión de los hinchas llegó a su fin a tan solo 10 minutos de haber iniciado la segunda parte del partido, luego de que Mauro Silveira no pudiera capturar una pelota dentro del área y dejara a Sosa de cara frente al arco solo.

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Grupo de Junior en la Copa Libertadores

El equipo que comanda Alfredo Arias desde la zona del banquillo técnico quedó ubicado justo en el Grupo F de la Copa Libertadores, en donde se enfrentarán a grandes rivales como lo es el propio Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.