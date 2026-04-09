[Video] Francisco Chaverra marcó el gol del empate en Medellín vs Estudiantes

Independiente Medellín encontró el premio a su insistencia este miércoles 8 de abril, tras igualar parcialmente 1-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot.

Lea también [Video] Un desvío perjudicó al DIM y puso a ganar a Estudiantes en el Atanasio

La anotación del conjunto antioqueño llegó al minuto 19 del segundo tiempo y tuvo como protagonista a Francisco Chaverra.

La jugada se gestó a través de un tiro de esquina que fue cobrado al segundo palo, buscando sorprender a la defensa visitante.

Allí apareció Chaverra, quien se anticipó a su marcador y, sin dejar caer el balón, remató de primera con el borde interno.

Lea también Deportes Tolima: tabla de posiciones en Copa Libertadores tras primera fecha

El disparo fue preciso y dejó sin opciones al portero rival, desatando la celebración en las tribunas del Atanasio.

Se trató de un verdadero golazo que no solo significó el empate, sino que también devolvió al Medellín al partido tras un arranque adverso.

Video del gol de Francisco Chaverra en Medellín vs Estudiantes

Y es que el equipo colombiano había comenzado perdiendo desde muy temprano, luego del tanto de Tiago Palacios, quien marcó al minuto 4 del primer tiempo.

Lea también Terrible retroceso: confirman decisión para Millonarios vs Santa Fe

Con el paso de los minutos, el DIM fue creciendo en el juego hasta encontrar la igualdad que tanto buscaba ante su gente.

Cabe recordar que este compromiso corresponde al grupo A de la Copa Libertadores, zona que también integran Flamengo y Cusco FC.