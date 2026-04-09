Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano U17 tras la derrota de Colombia ante Uruguay

Inició una nueva fecha del Sudamericano U17 en la que la Selección Colombia fue una de las protagonistas, pero lamentablemente para mal, ya que sumó un nuevo resultado negativo al caer contra la Selección de Uruguay.

La 'tricolor' cayó por un marcador de 2-0 cuando se suponía llegaba en su mejor momento tras un empate ante Ecuador y victoria por la mínima diferencia ante Chile. Este resultado de apertura en la cuarta jornada dejó la tabla de posiciones del Grupo A siguiente manera.

Tabla de posiciones tras la derrota de Colombia

Durante la primera parte, la falta de Samuel Martínez en el terreno de juego les quitó ideas a los colombianos. El juego físico complicó a Colombia que vio su arco caer con un disparo de Thiago Brizuela pegado al palo y Luigi Ortiz no alcanzó a rechazar la pelota metiendo el balón en su arco.

Para el complemento entró Samuel Martínez que inquietó el pórtico de Uruguay con un disparo sobre los 46 minutos que se fue apenas desviado. Martínez también trató de ayudar en la marca cometiendo una infracción sobre los 60 minutos, pero lo que hizo fue perjudicarlo, ya que el tiro quedó al borde del área, Thiago Brizuela ejecutó y volvió a poner el segundo tanto en el marcador.

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Este resultado trajo consecuencias negativas para el equipo que comanda Fredy Hurtado, ya que cuenta con un saldo irregular que complica su clasificación a la siguiente instancia de la competencia y, posteriormente, lo que sería su participación al Mundial tras dejar la tabla de posiciones de la siguiente manera:

Ecuador 7 puntos Uruguay 5 puntos Colombia 4 puntos Paraguay 1 punto Chile 1 punto

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Próximo partido de Colombia en el Sudamericano U17

La 'tricolor' tendrá que jugar una auténtica final en el marco de la fecha 5 cuando se enfrente a la Selección de Paraguay. Este encuentro se llevará a cabo el domingo 12 de abril sobre las 18:00 hora Colombia y tendrá que ganar sí o sí para clasificar al hexagonal final.