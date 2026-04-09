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Mundial 2026

¿Dónde se va a inaugurar el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 contará con tres sedes por primera vez en la historia.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Copa Mundial de la FIFA
Trofeo Copa Mundial de la FIFA // AFP

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026, uno que estará cargado de novedades en su formato y donde se contará con mayor número de partidos que en ediciones anteriores.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo más importante del planeta se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, en una organización conjunta que promete un espectáculo sin precedentes.

El país que albergará la mayor cantidad de partidos será Estados Unidos, con varias ciudades sede y estadios de última generación. Allí se jugarán la mayoría de los encuentros, incluyendo las fases decisivas del campeonato.

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Canadá se suma como una de las grandes novedades de esta edición. Con sedes modernas y en constante crecimiento futbolístico, el país norteamericano vivirá su primer Mundial como anfitrión, consolidando el avance del fútbol en su territorio y ampliando el alcance del torneo en la región.

Por su parte, México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y ahora 2026). Además de ser la sede de la inauguración del torneo con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un recinto cargado de historia que ya fue protagonista en los Mundiales de 1970 y 1986. Con esto, se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo, un hito que refleja su importancia en el fútbol internacional.

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