Conmebol le da una mano a Santa Fe previo al debut ante Peñarol

La hora esperada para el hincha cardenal y para Independiente Santa Fe llegó en un momento complicado en el rentado local en el que están por fuera de los ocho y todavía cuentan con las posibilidades de sellar el pase a los Play-Offs de la Liga BetPlay.

Ahora esas intenciones de clasificar se juntarán con la Copa Libertadores, competencia en la que afrontarán el primer reto contra Peñarol en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Pablo Repetto sabe todo lo que está en juego en el torneo internacional y el uruguayo convocó a sus mejores fichas.

Entre los convocados apareció un polémico nombre como el de Juan Sebastián Quintero que se prestaba para la discusión, dado que el defensor central que pasó por las filas del Deportivo Pereira en 2023 fue expulsado en la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Ante esta situación, Juan Sebastián Quintero debía cumplir una fecha de sanción en esta Copa Libertadores. Afortunadamente, el club contó con la mano de la Conmebol y por una razón puntual lograron convocar al vallecaucano.

¿POR QUÉ SANTA FE PODRÁ CONTAR CON JUAN SEBASTIÁN QUINTERO EN EL DEBUT DE COPA LIBERTADORES?

Independiente Santa Fe podía tener una baja dura para la zaga defensiva con un experimentado zaguero que ya sabe lo que es jugar este tipo de competencias. Juan Sebastián Quintero fue expulsado contra Palmeiras y se perdería este compromiso, dado que no volvió a jugar la Copa Libertadores después de esa edición del 2023.

Ya han pasado tres años desde esa tarjeta roja que recibió ante Palmeiras. Debía cumplir con la sanción en el siguiente partido que disputara en torneos Conmebol sin importar que cambiara de equipo o que siguiera en el Deportivo Pereira. No obstante, en el reglamento del ente que rige estas competencias, la penalización se limpia después de un año haya o no disputado un partido internacional.

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Así las cosas, cuando se pensaba que Juan Sebastián Quintero no podía estar en la convocatoria para afrontar este primer reto ante Peñarol, Pablo Repetto estaba consciente de que ya había pasado más de un año y que todo se limpiaba para esta nueva edición de la Copa Libertadores.

CONVOCADOS DE SANTA FE PARA ENFRENTAR A PEÑAROL

Para este enfrentamiento a las 9 de la noche en el Estadio El Campín, Pablo Repetto citó a los mejores jugadores. Una lista de 23 en la que logró recuperar a Jáder Obrian y a Andrés Mosquera Marmolejo, este último que lo van a esperar hasta el comienzo del partido para saber si está en óptimas condiciones o si va Weimar Asprilla desde el comienzo.

Además, regresan Christian Mafla, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Jhojan Torres que no estuvieron en la fecha pasada de la Liga BetPlay por suspensión. Entre las ausencias sigue estando Ewil Murillo que se recupera de una lesión y Mateo Puerta que también sufrió un golpe.

Bajo ese panorama, esta es la nómina de jugadores que citó Pablo Repetto para afrontar el primer duelo de la Copa Libertadores:

Arqueros

Andrés Mosquera Marmolejo

Weimar Asprilla

Carlos Nemocón

Defensas

Helibelton Palacios

Emanuel Olivera

Juan Sebastián Quintero

Iván Scarpeta

Víctor Moreno

Jeison Angulo

Christian Mafla

Volantes

Daniel Torres

Jhojan Torres

Kilian Toscano

Yilmar Velásquez

Luis Palacios

Omar Fernández Frasica

Alexis Zapata

Maximiliano Lovera

Delanteros

Edwin Mosquera

Jáder Obrian

Franco Fagúndez

Nahuel Bustos

Hugo Rodallega