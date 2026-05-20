Así quedó Tolima en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras caer ante Coquimbo Unido

La fecha 5 de la Copa Libertadores comenzó bastante movida y con resultados bastante sorpresivos, tal como lo fue la goleada de Coquimbo Unido a Tolima por un marcador de 3-0.

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Con este resultado que se dio en suelo chileno, el equipo que dirige Lucas González complicó su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores y quedó de la siguiente manera en la tabla de posiciones del Grupo B.

Tolima no pudo sumar ante Coquimbo y perdió el liderato del Grupo B

Tolima viajó a Chile para jugar en el Estadio Municipal Francisco Sánchez y llegó con la ilusión de sumar de a tres puntos para instaurarse en los octavos de final de la competencia, pero el equipo de Hernán Caputto tenía otros planes.

Coquimbo se llevó la victoria con un contundente 3-0 en donde los protagonistas fueron, Fernández, Zavala y Johansen, los "héroes" de la noche que dejaron a su equipo como líder solitario.

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La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores, tras la aplastante goleada del equipo comandado por Lucas González, dejó como líder absoluto a Coquimbo Unido con 10 unidades obtenidas en 3 victorias, 1 empate y una derrota.

Lo sigue justamente Deportes Tolima con 7 puntos y la clasificación parcial a la siguiente instancia del certamen, aunque Universitario, que se encuentra tercero, y Nacional, el cual es último, tienen cuatro unidades y podrían llegar a desplazarlo.

¿Cuándo será el próximo partido de Tolima en Libertadores?

El último compromiso que jugará Deportes Tolima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en condición de visitante frente a Universitario de Perú.

Este compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez, se jugará el martes 26 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.