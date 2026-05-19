Medellín se complicó con la búsqueda de entrenador: rechazó oferta

El momento del Independiente Medellín no es el mejor. Quedaron eliminados en el todos contra todos de la Liga BetPlay, al no conseguir los puntos para avanzar a los playoffs. Además, la participación en Copa Libertadores ha estado lejos de lo esperado.

Recientemente se quedaron sin entrenador, al finalizar el vínculo con Alejandro Restrepo, debido a los malos resultados. Adicionalmente, se dieron una serie de movimientos, como la salida de Federico Spada, quien ejerció como director deportivo.

En medio de la participación a nivel internacional, donde el Independiente Medellín se enfrentará a Cusco, se habla de lo que será el segundo semestre. El cuadro antioqueño necesitará una victoria, para seguir con vida en el certamen internacional, ya sea con octavos de final de Copa Libertadores o para la ronda de repechaje en Copa Sudamericana.

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El elegido para tomar el rumbo del Independiente Medellín sería Leonel Álvarez, en medio del contexto difícil a nivel deportivo y dirigencial. Pese a esto, se caería la llegada del entrenador.

Recientemente, Leonel Álvarez dejó su cargo en el Atlético Bucaramanga y de inmediato, Independiente Medellín le apuntó a su regreso.

Leonel Álvarez no llegaría al Independiente Medellín

Informes de la prensa, afirman que Leonel Álvarez habría rechazado la oferta del Independiente Medellín, pues era el candidato número 1 para llevarlo a la Liga BetPlay.

Cabe destacar que Leonel Álvarez ya tuvo su paso por el Independiente Medellín y fue el entrenador que le dio el título más reciente al poderoso, en el primer semestre del 2016.

¿Qué le resta al Independiente Medellín en el primer semestre del 2026?

Independiente Medellín jugará este miércoles 20 de mayo vs. Cusco y le restaría el partido vs. Estudiantes de La Plata, en Argentina, para el martes 26 de mayo.