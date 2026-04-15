Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Bayern Munich

Así se jugarán las semifinales de la Champions League 2025/2026

Luis Díaz será el único representante colombiano en esta instancia al ser figura de Bayern Múnich.
Daniel Zabala
Trofeo de la Champions League
Trofeo de la Champions League // AFP

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, y Arsenal se convirtieron este miércoles 15 de abril en los dos últimos clasificados a la ronda semifinal de la UEFA Champions League.

VIDEO - Lucho Díaz héroe de Bayern Múnich: golazo Vs Real Madrid

Lea también

VIDEO - Lucho Díaz héroe de Bayern Múnich: golazo Vs Real Madrid

Bayern eliminó a Real Madrid

Bayern Múnich, con un marcador global de 6-4 y con el colombiano Luis Fernando Díaz como gran figura, eliminó a Real Madrid en la ronda de cuartos de final para avanzar a las semifinales del certamen.

Los alemanes aprovecharon la ventaja de 2-1 conseguida en condición de visita en el encuentro de ida y a pesar de pasar apuros en el juego de vuelta, logró remontar el marcador para imponerse 4-3 y seguir en la carrera por el título.

Con Lucho figura, Bayern eliminó a Real Madrid y está en semis de Champions

Lea también

Con Lucho figura, Bayern eliminó a Real Madrid y está en semis de Champions

Luis Díaz fue clave al anotar en el minuto 88 el empate a 3-3 parcial del juego.

Ahora, en semifinales, Bayern Múnich se medirá con París Saint Germain, que dejó en el camino a Liverpool.

Arsenal eliminó a Sporting

Por el otro lado del cuadro, Arsenal no tuvo problema para dejar en el camino a Sporting de Lisboa con un marcador global de 1-0.

A los 'gunners' les alcanzó con el triunfo logrado en el partido de ida en condición de visita, ya que el juego de vuelta en Londres terminó 0-0.

¿Luis Suárez a semis de Champions? Así quedó el Arsenal vs. Sporting de Lisboa

Lea también

¿Luis Suárez a semis de Champions? Así quedó el Arsenal vs. Sporting de Lisboa

En semifinales, Arsenal chocará con Atlético de Madrid, que eliminó a Barcelona.

Así se jugarán las semifinales de la Champions League

Bayern Múnich Vs París Saint Germain

Arsenal Vs Atlético de Madrid

En esta nota

Bayern Munich Champions League Real Madrid Arsenal Paris Saint Germain Atlético de Madrid FC Barcelona Luis Díaz