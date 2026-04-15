Así se jugarán las semifinales de la Champions League 2025/2026

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, y Arsenal se convirtieron este miércoles 15 de abril en los dos últimos clasificados a la ronda semifinal de la UEFA Champions League.

Bayern eliminó a Real Madrid

Bayern Múnich, con un marcador global de 6-4 y con el colombiano Luis Fernando Díaz como gran figura, eliminó a Real Madrid en la ronda de cuartos de final para avanzar a las semifinales del certamen.

Los alemanes aprovecharon la ventaja de 2-1 conseguida en condición de visita en el encuentro de ida y a pesar de pasar apuros en el juego de vuelta, logró remontar el marcador para imponerse 4-3 y seguir en la carrera por el título.

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Luis Díaz fue clave al anotar en el minuto 88 el empate a 3-3 parcial del juego.

Ahora, en semifinales, Bayern Múnich se medirá con París Saint Germain, que dejó en el camino a Liverpool.

Arsenal eliminó a Sporting

Por el otro lado del cuadro, Arsenal no tuvo problema para dejar en el camino a Sporting de Lisboa con un marcador global de 1-0.

A los 'gunners' les alcanzó con el triunfo logrado en el partido de ida en condición de visita, ya que el juego de vuelta en Londres terminó 0-0.

En semifinales, Arsenal chocará con Atlético de Madrid, que eliminó a Barcelona.

Así se jugarán las semifinales de la Champions League

Bayern Múnich Vs París Saint Germain

Arsenal Vs Atlético de Madrid