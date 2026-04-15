¿Luis Suárez a semis de Champions? Así quedó el Arsenal vs. Sporting de Lisboa

Este miércoles 15 de abril, Arsenal de la Premier League de Inglaterra se vio las caras con Sporting de Lisboa de Portugal por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Uefa Champions League.



El compromiso se llevó a cabo en territorio británico. Como bien se sabe, en el equipo luso milita el conocido centro delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien tiene 28 años.

Lucho iría al Mundial

El atacante, de no ocurrir nada extraordinario, estará con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a realizar en Estados Unidos, Canadá y México.



El duelo de ida entre los portugueses e ingleses quedó por la mínima diferencia a favor del equipo que es dirigido por el español Mikel Arteta. El único tanto de aquel compromiso fue de Kai Havertz.

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Obligado a remontar

Con ese resultado, Sporting de Lisboa tenía que buscar en territorio ajeno la remontada. A su vez, Arsenal, que está en la carrera por ganar la Premier League, tenía que defender el resultado e incluso aumentar el resultado.



Y bien, los lusos no pudieron hacerle daño letal a su rival y el club británico, aunque defendió la diferencia conseguida en la ida, no pudo extender la ventaja. El partido terminó empatado sin goles.

Arsenal a semis

El marcador global finalizó 1 a 0 a favor de Arsenal, que se instala, de esta manera, en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo del planeta.



Muchos hinchas colombianos estaban esperando que el equipo de Luis Javier Suárez diera el golpe sobre la mesa y pasara a las semifinales, pero esto no ocurrió. Será en otra oportunidad para el cafetero.



Es de aplaudir lo realizado por Sporting de Lisboa en la presente edición de la Uefa Champions League. Se enfrentó, además, con un rival muy fuerte que, por juego, además, es favorito para salir campeón.