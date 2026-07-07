Así se jugarán los cuartos de final del Mundial: ¿Cómo VER EN VIVO por el Canal RCN?

La Copa del Mundo 2026 está en su etapa definitiva, después de definirse los ocho equipos clasificados a la ronda de cuartos de final.
Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza fueron las selecciones que superaron sus respectivas series de octavos de final para seguir en carrera por el título Mundial.
Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Mundo
Jueves 9 de julio
Francia Vs Marruecos
Hora: 3:00 P.M.
Viernes 10 de julio
España Vs Bélgica
Hora: 2:00 P.M.
Sábado 11 de julio
Noruega Vs Inglaterra
Hora: 4:00 P.M.
Sábado 11 de julio
Argentina vs Suiza
Hora: 8:00 P.M.
Los partidos de cuartos de final que transmitirá el Canal RCN
El Canal RCN seguirá llevando todas las emociones de la Copa del Mundo y de la ronda de cuartos de final se tiene programada la transmisión de dos compromisos.
Según el calendario de competencia, los partidos entre Francia contra Marruecos de este jueves 9 de julio y el encuentro entre España con Bélgica del viernes 10 de julio estarán en la señal abierta del Canal RCN.