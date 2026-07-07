Así se jugarán los cuartos de final del Mundial: ¿Cómo VER EN VIVO por el Canal RCN?

La Copa del Mundo 2026 está en su etapa definitiva, después de definirse los ocho equipos clasificados a la ronda de cuartos de final.

Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza fueron las selecciones que superaron sus respectivas series de octavos de final para seguir en carrera por el título Mundial.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Mundo

Jueves 9 de julio

Francia Vs Marruecos

Hora: 3:00 P.M.

Viernes 10 de julio

España Vs Bélgica

Hora: 2:00 P.M.

Sábado 11 de julio

Noruega Vs Inglaterra

Hora: 4:00 P.M.

Sábado 11 de julio

Argentina vs Suiza

Hora: 8:00 P.M.

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Los partidos de cuartos de final que transmitirá el Canal RCN

El Canal RCN seguirá llevando todas las emociones de la Copa del Mundo y de la ronda de cuartos de final se tiene programada la transmisión de dos compromisos.

Según el calendario de competencia, los partidos entre Francia contra Marruecos de este jueves 9 de julio y el encuentro entre España con Bélgica del viernes 10 de julio estarán en la señal abierta del Canal RCN.