[Video] Argentina ganó de historia: épica remontada a Egipto y a cuartos de final

Argentina escribió una de las remontadas más memorables de la Copa Mundial 2026. Cuando el reloj marcaba el minuto 78, la selección de Lionel Scaloni perdía 2-0 frente a Egipto y parecía despedirse del torneo. Sin embargo, en un cierre inolvidable dio vuelta al marcador, ganó 3-2 y selló su clasificación a los cuartos de final.

Resumen de Argentina 3-2 Egipto

El conjunto africano sorprendió desde el comienzo. A los 15 minutos, Yasser Ibrahim se elevó dentro del área tras un centro desde la banda derecha, le ganó la posición a Lisandro Martínez y, con un potente cabezazo, venció a Emiliano 'Dibu' Martínez para abrir el marcador en Atlanta.

Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para reaccionar antes del descanso. El árbitro sancionó un penalti a su favor, pero Lionel Messi no logró convertir. Poco después, el capitán argentino también estuvo muy cerca con un tiro libre de larga distancia que terminó estrellándose contra el palo derecho del arco egipcio.

En el complemento, Egipto volvió a golpear. Mostafa Ziko llegó a celebrar el segundo tanto tras un contragolpe perfecto, aunque el VAR detectó una falta previa sobre Lisandro Martínez y el árbitro anuló la anotación. La advertencia, sin embargo, no cambió el desarrollo del compromiso.

A los 67 minutos, nuevamente en una transición rápida, Mostafa Ziko quedó de frente al arco y esta vez no hubo revisión que valiera. El delantero definió con categoría para establecer el 2-0 y dejar a Egipto con un pie en los cuartos de final, mientras Argentina veía cómo el tiempo comenzaba a jugar en su contra.

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Cuando todo parecía sentenciado apareció el espíritu competitivo de la campeona del mundo. Al minuto 79, Cristian 'Cuti' Romero descontó con un certero cabezazo y le devolvió la esperanza a la 'Albiceleste'. Apenas cuatro minutos después, Messi encontró el empate 2-2 para desatar la locura entre los aficionados argentinos.

El golpe anímico fue demasiado para Egipto, que ya no pudo contener el impulso rival. En el tiempo de reposición, al 90+3', Enzo Fernández apareció para culminar la remontada con el gol del 3-2 definitivo, desatando una celebración histórica en el Mercedes-Benz Stadium.

Rival de Argentina en cuartos del Mundial

Con este triunfo, Argentina avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras protagonizar una remontada que quedará en la memoria de sus aficionados. Ahora, la albiceleste espera al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia, que se disputará este mismo martes en Vancouver.

La ilusión argentina sigue intacta. Después de una noche en la que estuvo contra las cuerdas, el equipo de Scaloni volvió a demostrar carácter, sacó a relucir su grandeza y mantuvo vivo el sueño de conquistar un nuevo título mundial.