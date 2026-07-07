Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Selección Colombia

Así fue la tanda de penales entre Colombia y Suiza en el Mundial

Dávinson Sánchez y Juan Camilo 'cucho' Hernández desperdiciaron sus cobros por la Selección Colombia.
Daniel Zabala
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Octavos de Final
Suiza Suiza
Finalizado
0 - 0
Penales: 4 - 3
Colombia Colombia
Estadísticas del partido

La Selección Colombia terminó su aventura por la Copa del Mundo 2026 al perder en la ronda de octavos de final ante Suiza.

El equipo nacional no pudo avanzar a los cuartos de final, después de empatar 0-0 en los 120 minutos de compromiso y caer 3-4 en los lanzamientos desde el punto penal.

[Video] Colombia perdió por penaltis ante Suiza y quedó eliminada del Mundial 2026

Lea también

[Video] Colombia perdió por penaltis ante Suiza y quedó eliminada del Mundial 2026

Así fue la definición desde el punto penal de Colombia y Suiza

Por la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Fernando Díaz anotaron, mientras que Dávinson Sánchez y Juan Camilo 'cucho' Hernández desperdiciaron sus cobros.

Por la selección de Suiza, Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Slivan Widmer y Rubén Vargas marcaron, mientras que Manuel Akanji malogró su turno.

Suiza enfrentará a Argentina

VIDEO - Camilo Vargas volvió a salvar a Colombia; monumental tapada a Suiza

Lea también

VIDEO - Camilo Vargas volvió a salvar a Colombia; monumental tapada a Suiza

Después de derrotar a la Selección Colombia, el seleccionado suizo se medirá en los cuartos de final con Argentina, que dejó en el camino en su ronda de octavos de final a Egipto con un apretado marcador de 2-3.

El duelo entre Suiza y Argentina está programado para el sábado 11 de julio en el estadio de Kansas City a partir de las 8:00 de la noche, horario colombiano.

En esta nota

Selección Colombia Colombia Mundial 2026 Copa Mundial de la FIFA Juan Fernando Quintero

Tabla de posiciones