Así se jugarán los cuartos de final en la Europa League

Se disputaron los octavos de final de la UEFA Europa League. Braga, Celta de Vigo, Nottingham Forest, Friburgo, Real Betis, Porto, Aston Villa y Bologna superaron sus respectivas series para avanzar a los cuartos de final y seguir en carrera por el título.

Braga dejó en el camino a Ferencvaros, Celta de Vigo sorprendió a Lyon, Nottingham venció a Midtjylland, Friburgo pasó por encima de KRC Genk, Real Betis eliminó a Panathinaikos, Porto derrotó a Stuttgart, Aston Villa venció a Lilli y Bologna eliminó a Roma.

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Así se jugarán los cuartos de final de la Europa League

Después de definirse los equipos clasificados se establecieron los enfrentamientos de cuartos de final.

El Braga se enfrentará con el Real Betis; Friburgo de Alemania se medirá con Celta de Vigo por un lado de cuadro.

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Por el otro lado del cuadro del certamen, Porto chocará con Nottingham Forest y Bologna medirá fuerzas con Aston Villa.

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League se jugarán en la semana del 9 de abril.

Los compromisos de vuelta se llevarán a cabo en la semana del 16 de abril.