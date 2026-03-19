Luis Díaz rompió un nuevo récord en la Champions League

Sin duda alguna, en estos momentos, Colombia se dará el lujo de tener a un Luis Fernando Díaz Marulanda que está inspirado en la temporada con el Bayern Múnich. Haber cambiado de equipo le vino bien, pues, ya superó los mejores rendimientos que tuvo en el Liverpool y va por más en la Bundesliga, en copas nacionales y en la Champions League.

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Con Luis Díaz, el Bayern Múnich logró la clasificación a los cuartos de final después de dejar a un lado al Atalanta de Bérgamo con un holgado marcador global de 10-2. Se enfrentarán al Real Madrid en esta nueva instancia para seguir soñando de cara a una posible final para revalidar la candidatura de favoritos al título.

Dos asistencias y un gol fue el saldo del guajiro en esta serie con Atalanta. Ese tanto que convirtió en la vuelta en Alemania permitió que ‘Lucho’ rompiera un récord superando a compatriotas en un importante escalafón de colombianos en la Champions League.

LUIS DÍAZ, EL MÁXIMO GOLEADOR COLOMBIANO DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Como ha sido costumbre, Luis Díaz fue una de las grandes figuras en esta Liga de Campeones reportándose con una anotación y dos asistencias para encaminar esa victoria holgada. De hecho, con el tanto que marcó en el segundo partido de la serie, permitió que el guajiro sumara 14 goles en la competencia.

La Champions League parece ser un torneo ideal para Luis Díaz. En la fase de la liga, el ex Junior había marcado el decimotercer tanto desde que juega la Liga de Campeones. Con este frente a Atalanta, llegó a 14 goles.

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Esta cifra de 14 goles en la UEFA Champions League dejó a Luis Díaz en la cima de los máximos goleadores colombianos de toda la historia de esta competencia de clubes. Superó a Jackson Martínez que era el artillero con 13 anotaciones. También dejó atrás a Radamel Falcao García y a Duván Zapata con 12 y ocho respectivamente.

Seguramente, la marca de Luis Díaz seguirá aumentando y será mucho más difícil de superar para los demás jugadores colombianos que esperan meterse en ese escalafón de la Liga de Campeones. El guajiro por ahora está en la parte alta y, de los otros tres que están dentro de esa tabla de goleadores solo hay un jugador que está en Europa.

EL DATO QUE ACERCARÍA A LUIS DÍAZ A LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Múnich selló el paso a los cuartos de final y tendrá que medirse con el Real Madrid. Luis Díaz ya sabe lo que es jugar este tipo de instancias en Europa, pues, con el Liverpool en su primera temporada logró clasificar a esta fase dejando atrás al Benfica y al Villarreal en la semifinal.

El equipo bávaro se ilusiona por el dato del colombiano, pues, esa fue la única vez que Luis Díaz jugó los cuartos de final y superando otras fases llegó a esa final que infortunadamente la perdió con el Real Madrid. Después con el Liverpool no pudo revalidar esa buena temporada que tuvieron en el 2021-22.

Así como con Liverpool, en su primera temporada con el Bayern Múnich, Luis Díaz se metió a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Esto ilusiona a los bávaros que confían en la posibilidad de llegar a disputar la final de la Liga de Campeones en Budapest.

LUIS DÍAZ SE QUEDARÁ EN ALEMANIA ANTES DE VIAJAR A LA CONCENTRACIÓN DE COLOMBIA

Aunque no ha salido la convocatoria de la Selección Colombia para los dos partidos de Fecha FIFA frente a Croacia y Francia, no hay dudas de que Luis Díaz será convocado para afrontar ese reto. La preocupación del cuerpo técnico colombiano es la cantidad de partidos que ha tenido Díaz a lo largo de este 2026.

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Afortunadamente para la Selección Colombia, Luis Díaz no podrá jugar en la Bundesliga la próxima fecha por una sanción. Se esperaba que el guajiro podía sumarse a la concentración antes de tiempo, pero en entrevista posterior a la victoria contra Atalanta, ‘Lucho’ dejó claro que se quedará en Alemania.

La idea de Luis Díaz es acompañar al Bayern Múnich en el próximo partido de la Bundesliga en el que recibirán la visita del Union Berlín. Junto con sus compañeros, el colombiano estará en el Allianz Arena viendo el desempeño de su equipo en medio de una fecha en la que no podrá estar por doble tarjeta amarilla contra Bayer Leverkusen.