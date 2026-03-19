Yáser y el dato que lo condiciona tras la eliminación de Galatasaray en Champions: Lorenzo pendiente

Galatasaray había superado la dura prueba del Liverpool en suelo turco, y esperaba mantener esa diferencia de un gol en Inglaterra. Sin embargo, todo se dañó con un gol tempranero de Dominik Szoboszlai que abrió la cuenta para los ‘Reds’. De ahí en más, Dávinson Sánchez y la defensa otomana no pudieron detener los ataques locales.

Infortunadamente para el Galatasaray ese 1-0 que daba esperanzas para clasificar a los cuartos de final no fue suficiente. Liverpool dio un golpe de autoridad y se llevó la victoria. Dávinson Sánchez fue titular, mientras que Yáser Asprilla no sumó minutos en este encuentro.

Después de salir del Girona para buscar minutos en Europa pensando en el Mundial y en la Fecha FIFA de marzo, Yáser Asprilla firmó con el Galatasaray, una liga de menor categoría que la española y la inglesa, lo que daba ilusión para que el extremo pudiera ser tenido en cuenta con mayor regularidad.

Sin embargo, el plan no le funcionó al chocoano que no ha podido convencer al cuerpo técnico turco y que no ha tenido el protagonismo deseado, ni en competencias locales ni tampoco en la UEFA Champions League que ya acabó para el Galatasaray.

YÁSER SE QUEDÓ SIN DEBUTAR EN LA CHAMPIONS

Sin duda alguna, la llegada al Galatasaray le podía dar una mano a Yáser Asprilla que quería figurar para ser convocado a la Selección Colombia. Además, jugar Liga de Campeones era también un aliciente para tomar esa oferta de los turcos.

Las cosas no fueron como se esperaban para el extremo colombiano que apenas ha sumado pocos partidos, y, además, ese anhelo que tenía de jugar la Champions League no fue posible. El entrenador Okan Buruk no lo tuvo en cuenta a lo largo de los partidos de la Liga de Campeones.

Yáser Asprilla llegó al club a finales de enero para jugar contra la Juventus en los Play-Offs de los octavos de final. En ninguno de los dos partidos estuvo Yáser en la cancha, pese a que fue convocado. Su equipo clasificó y tuvo que medirse con el Liverpool, pero, el colombiano se volvió a quedar en el banquillo.

Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla se despidieron de la Champions League, pero la gran diferencia recae en que el defensor central jugó en gran parte de la competencia, mientras que el extremo ex Watford y Girona no pudo actuar en ninguno de los cuatro partidos, ni en la serie contra Juventus, ni contra el Liverpool.

A Yáser ahora le va a tocar convencer a Okan Buruk en lo que resta del préstamo. El próximo partido que le podría dar a Asprilla una nueva oportunidad será por la Superliga turca cuando enfrenten al Trabzonspor en condición de visitante el 5 de abril.

¿GALATASARAY PAGARÁ LA OPCIÓN DE COMPRA DE YÁSER ASPRILLA?

El hecho de no haber sumado minutos en la UEFA Champions League parece ser determinante para definir el futuro del colombiano. Todo indicaría que el Galatasaray no lo tendría en cuenta y podría estar mostrándole la puerta de salida de la institución.

Y es que, Girona lo envió en condición de cedido al Galatasaray hasta junio de 2026 con una opción de compra millonaria que podrían pagar los otomanos. Esta suma es de 23 a 28 millones de euros. El poco protagonismo del futbolista chocoano es una señal que indicaría que no pagarán ese dinero por un jugador que poco o nada juega.

¿NÉSTOR LORENZO TENDRÁ EN CUENTA A YÁSER ASPRILLA?

En estos momentos claves de la temporada tanto para clubes como para las selecciones, esta última con el Mundial que está cerca y con los partidos de Fecha FIFA de marzo, Yáser Asprilla podría ser una de las opciones en la Selección Colombia que enfrentará a Croacia y Francia.

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No obstante, Néstor Lorenzo tendrá que estar atento al nivel de los futbolistas que ha tenido en anteriores convocatorias. Yáser Asprilla es uno de ellos, pero, infortunadamente, por la poca regularidad, todo parece indicar que el entrenador argentino no lo tendrá y esperará a que recupere su mejor versión y pueda tener esa suma de minutos, goles y asistencias para ser de la convocatoria.