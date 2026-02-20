Colombia se complicó: las cuentas para clasificar al Mundial Sub-20 de Polonia

Este jueves 19 de febrero se disputaron los partidos de la segunda jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20. Una vibrante jornada que tenía a la Selección Colombia enfrentando a su similar de Brasil en un duelo complicado ante la potencia del continente.

Sin duda alguna, ese enfrentamiento no era para nada sencillo, sobre todo porque Brasil triunfó en la primera jornada, mientras que las colombianas no pudieron ganarle a Ecuador, un resultado que no se esperaba con respecto a la manera en la que clasificaron ambas selecciones a este Hexagonal.

Colombia tuvo un primer tiempo bueno ante Brasil en el que tuvo varias oportunidades para irse al descanso con un gol encima. La ‘Canarinha’ también logró poner en peligro a Luisa Agudelo. No fue sino hasta el segundo tiempo que se abrió el marcador.

Después de un centro que Luisa Agudelo manoteó, la pelota quedó para Vitorinha que remató al fondo. El palo puso en incertidumbre la celebración, pero finalmente entró al arco vacío. Esa fue la segunda victoria de Brasil y la segunda derrota de Colombia en esta fase final. Se complican las cosas para Carlos Paniagua y sus dirigidas.

LO QUE NECESITA LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE POLONIA

Con cero puntos, Colombia ya está en la sexta casilla como la única selección que no ha logrado sumar unidades en estas dos primeras fechas del Hexagonal Final. En el papel no parecía tan difícil sellar la clasificación para el Mundial de Polonia, dado que son cuatro boletos que da la organización para la Conmebol. Solo dos se quedarán afuera y las cuentas son difíciles.

A Colombia le favoreció que Ecuador le haya ganado a Argentina en el cierre de la jornada. Brasil y las ecuatorianas dominan con seis unidades, mientras que Paraguay sigue con tres puntos, Argentina y Venezuela se quedan con un punto. Con esos números se jugará la tercera fecha el domingo y Colombia está obligada a sacar la primera victoria.

Colombia entró como líder a este Hexagonal, pero no ha estado a la altura. Necesitarán superar a Paraguay en la tercera fecha, especialmente, si es por varios goles para mejorar en la diferencia de gol que es de –2. La victoria será necesaria para igualar en unidades a las paraguayas.

Lo que favorece a Colombia es que, en la tercera jornada, Brasil se mide con Argentina. En la primera fase las argentinas se impusieron, pero este es a otro precio y seguro se sacarán unidades. Un empate sería vital para Carlos Paniagua si hacen el trabajo frente a Paraguay.

En la cuarta fecha, Colombia tendrá que superar a Venezuela para sumar seis unidades y afianzarse en la tabla de posiciones. Dependerá de otros resultados saber en qué casilla quedaría si salen victoriosas, pero, lo que parece indicar es que el seleccionado cafetero necesitará sumar nueve de nueve para poder clasificar.

Otro panorama podría ser sumar dos victorias ante Paraguay y Venezuela, para luego sacar un empate frente a Argentina. Sumar siete de nueve también sería determinante dependiendo de otros marcadores de las demás selecciones. Ganar o ganar son las cuentas colombianas para reaccionar de una buena vez.