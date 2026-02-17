Selección Colombia: fecha límite para conocer la convocatoria para la Copa del Mundo

La Selección Colombia se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026 en la que chocará con Uzbekistán, Portugal y un equipo que llegará desde el repechaje internacional (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo) por el grupo K.

En la previa al Mundial, el equipo nacional se medirá en la fecha FIFA de marzo con Croacia y Francia en compromisos que se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Lea también La Selección Colombia podría quedarse sin DT: Lorenzo es llamado por un club grande

Posteriormente, la Selección Colombia se volvería a concentrar en los últimos días de mayo, primero en el país, en donde se tiene previsto un partido de despedida, y luego en la Academia AGA, sede de Atlas de Guadalajara, la cual será la base del conjunto colombiano, por lo menos por la primer fase del Mundial.

Fecha en la que se conocerá la lista final de Colombia para la Copa del Mundo

En las últimas horas se dieron a conocer las fechas que tendrá el director técnico Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol para definir el listado de jugadores que disputará la Copa del Mundo.

Según explicó la FIFA, Lorenzo deberá presentar hasta el 11 de mayo una lista de entre 35 hasta 55 futbolistas de futbolistas preseleccionados.

Por otro lado, la convocatoria definitiva se tendrá que presentar hasta el 1 de junio.

Este listado final será integrado por 26 jugadores, los cuales tendrán la responsabilidad de llevar la camiseta de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

Calendario de Colombia en la Copa del Mundo

Lea también Selección Colombia: CAV dio sus tres centrodelanteros para el Mundial 2026

Fecha 1 - 17 de junio

Selección Colombia Vs Uzbekistán

Fecha 2 - 23 de junio

Selección Colombia Vs ganador repechaje (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo)

Fecha 3 - 27 de junio

Selección Colombia Vs Portugal