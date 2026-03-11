Champions League 2025-26: programación partidos de vuelta - octavos de final

La UEFA Champions League permitirá vivir la próxima semana los partidos de vuelta de los octavos de final, instancia que definirá a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos del certamen.

Tras los encuentros de ida disputados esta semana, varias series quedaron muy encaminadas, mientras que otras mantienen paridad y se decidirán en los últimos noventa minutos.

La llave que parece prácticamente resuelta es la que protagonizan Bayern Múnich y Atalanta, luego de la contundente victoria 6-1 del conjunto alemán en Bérgamo. Con ese resultado, el Bayern solo quedaría eliminado si pierde por cinco goles —lo que llevaría la serie a tiempo extra— o por una diferencia mayor.

También llegan con una ventaja importante equipos como Bodø/Glimt, Real Madrid, París Saint-Germain y Atlético de Madrid, todos con diferencias de tres goles tras los partidos de ida, aunque deberán cerrar sus series como visitantes.

Por su parte, Galatasaray viajará a Inglaterra con una ventaja mínima luego de imponerse 1-0, por lo que la eliminatoria frente a Liverpool promete ser una de las más abiertas.

Otras dos series se mantienen completamente igualadas: Arsenal FC y Bayer Leverkusen empataron 1-1, al igual que FC Barcelona y Newcastle United. En ambos casos, Gunners y Culés cerrarán como locales, por lo que parten con cierto favoritismo.

Martes 17 de marzo

Sporting de Lisboa vs Bodø/Glimt (0-3)

12:45 p. m. - 18:45

Chelsea vs PSG (2-5)

3:00 p. m. - 21:00

Manchester City vs Real Madrid (0-3)

3:00 p. m. - 21:00

Arsenal vs Bayer Leverkusen (1-1)

3:00 p. m. - 21:00

Miércoles 18 de marzo

Barcelona vs Newcastle (1-1)

12:45 p. m. - 18:45

Tottenham vs Atlético de Madrid (2-5)

3:00 p. m. - 21:00

Liverpool vs Galatasaray (0-1)

3:00 p. m. - 21:00

Bayern Múnich vs Atalanta (6-1)

3:00 p. m. - 21:00

*A la izquierda, la hora de Colombia; a la derecha, la de España.