Champions League 2025-26: programación partidos de vuelta - octavos de final

La UEFA Champions League permitirá vivir la próxima semana los partidos de vuelta de los octavos de final, instancia que definirá a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos del certamen.
Tras los encuentros de ida disputados esta semana, varias series quedaron muy encaminadas, mientras que otras mantienen paridad y se decidirán en los últimos noventa minutos.
La llave que parece prácticamente resuelta es la que protagonizan Bayern Múnich y Atalanta, luego de la contundente victoria 6-1 del conjunto alemán en Bérgamo. Con ese resultado, el Bayern solo quedaría eliminado si pierde por cinco goles —lo que llevaría la serie a tiempo extra— o por una diferencia mayor.
También llegan con una ventaja importante equipos como Bodø/Glimt, Real Madrid, París Saint-Germain y Atlético de Madrid, todos con diferencias de tres goles tras los partidos de ida, aunque deberán cerrar sus series como visitantes.
Por su parte, Galatasaray viajará a Inglaterra con una ventaja mínima luego de imponerse 1-0, por lo que la eliminatoria frente a Liverpool promete ser una de las más abiertas.
Otras dos series se mantienen completamente igualadas: Arsenal FC y Bayer Leverkusen empataron 1-1, al igual que FC Barcelona y Newcastle United. En ambos casos, Gunners y Culés cerrarán como locales, por lo que parten con cierto favoritismo.
Martes 17 de marzo
Sporting de Lisboa vs Bodø/Glimt (0-3)
12:45 p. m. - 18:45
Chelsea vs PSG (2-5)
3:00 p. m. - 21:00
Manchester City vs Real Madrid (0-3)
3:00 p. m. - 21:00
Arsenal vs Bayer Leverkusen (1-1)
3:00 p. m. - 21:00
Miércoles 18 de marzo
Barcelona vs Newcastle (1-1)
12:45 p. m. - 18:45
Tottenham vs Atlético de Madrid (2-5)
3:00 p. m. - 21:00
Liverpool vs Galatasaray (0-1)
3:00 p. m. - 21:00
Bayern Múnich vs Atalanta (6-1)
3:00 p. m. - 21:00
*A la izquierda, la hora de Colombia; a la derecha, la de España.