Champions League

Champions League 2025-26: programación partidos de vuelta - octavos de final

Si bien hay varios equipos que golearon en la ida, la mayoría de las series siguen abiertas.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Programación de los partidos de vuelta de octavos de final de Champions League
Champions League // AFP

La UEFA Champions League permitirá vivir la próxima semana los partidos de vuelta de los octavos de final, instancia que definirá a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos del certamen.

Tras los encuentros de ida disputados esta semana, varias series quedaron muy encaminadas, mientras que otras mantienen paridad y se decidirán en los últimos noventa minutos.

La llave que parece prácticamente resuelta es la que protagonizan Bayern Múnich y Atalanta, luego de la contundente victoria 6-1 del conjunto alemán en Bérgamo. Con ese resultado, el Bayern solo quedaría eliminado si pierde por cinco goles —lo que llevaría la serie a tiempo extra— o por una diferencia mayor.

También llegan con una ventaja importante equipos como Bodø/Glimt, Real Madrid, París Saint-Germain y Atlético de Madrid, todos con diferencias de tres goles tras los partidos de ida, aunque deberán cerrar sus series como visitantes.

Por su parte, Galatasaray viajará a Inglaterra con una ventaja mínima luego de imponerse 1-0, por lo que la eliminatoria frente a Liverpool promete ser una de las más abiertas.

Otras dos series se mantienen completamente igualadas: Arsenal FC y Bayer Leverkusen empataron 1-1, al igual que FC Barcelona y Newcastle United. En ambos casos, Gunners y Culés cerrarán como locales, por lo que parten con cierto favoritismo.

Martes 17 de marzo

Sporting de Lisboa vs Bodø/Glimt (0-3)
12:45 p. m. - 18:45

Chelsea vs PSG (2-5)
3:00 p. m. - 21:00

Manchester City vs Real Madrid (0-3)
3:00 p. m. - 21:00

Arsenal vs Bayer Leverkusen (1-1)
3:00 p. m. - 21:00

Miércoles 18 de marzo

Barcelona vs Newcastle (1-1)
12:45 p. m. - 18:45

Tottenham vs Atlético de Madrid (2-5)
3:00 p. m. - 21:00

Liverpool vs Galatasaray (0-1)
3:00 p. m. - 21:00

Bayern Múnich vs Atalanta (6-1)
3:00 p. m. - 21:00

*A la izquierda, la hora de Colombia; a la derecha, la de España.

