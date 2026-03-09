Así será el fixture de Junior en la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla ya tiene definido cómo será el orden de sus partidos y localías en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, a pesar de que aún no se conoce su grupo ni sus rivales en él.

El equipo barranquillero obtuvo su clasificación directa a fase de grupos tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2025, cuando derrotó a Deportes Tolima en la final más dispareja desde que se disputan torneos cortos en este certamen.

De acuerdo con el ranking de la Conmebol, el conjunto rojiblanco será ubicado en el bombo 3 durante el sorteo de la fase de grupos, lo que permite anticipar desde ahora la secuencia de sus partidos, aunque todavía no estén definidos los equipos que enfrentará.

Sorteo de la fase de grupos de Libertadores

El sorteo de la Conmebol Libertadores se realizará el jueves 19 de marzo, momento en el que Junior conocerá a los tres clubes con los que compartirá grupo en la competencia continental.

¿Cuándo inicia la fase de grupos de Copa Libertadores?

Según el calendario establecido, el cuadro tiburón iniciará su participación entre el 7 y el 9 de abril. En esa primera fecha actuará como local frente al equipo que llegue desde el bombo 1, que en teoría será el rival más fuerte del grupo.

En la segunda jornada, programada del 14 al 16 de abril, Junior deberá salir de casa para enfrentar al club que sea sorteado desde el bombo 2.

Posteriormente, en la tercera fecha —del 28 al 30 de abril— el conjunto barranquillero volverá a jugar como visitante, esta vez frente al equipo que provenga del bombo 4.

Para la cuarta jornada, prevista entre el 5 y el 7 de mayo, el equipo colombiano regresará a su estadio para medirse en condición de local ante el representante del bombo 2.

En la quinta fecha (19 al 21 de mayo) Junior recibirá al equipo del bombo 4 y cerrará su participación en la fase de grupos entre el 26 y el 28 de mayo como visitante frente al bombo 1.

Formato de la Copa Libertadores 2026

Cabe recordar que los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final de la Libertadores, mientras que el tercero disputará la ronda de playoffs a octavos de final de la Copa Sudamericana.