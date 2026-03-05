Dimayor modificó la programación de partidos de Nacional y Junior

La Dimayor anunció modificaciones en la programación de algunos partidos correspondientes a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I, decisión que responde a un ajuste en la agenda del fútbol colombiano para evitar cruces con un compromiso de la Selección Colombia.

¿Por qué se reprogramaron partidos de la fecha 14 de Liga BetPlay?

El cambio obedece a que ese mismo día la Selección Colombia disputará un partido amistoso frente a Francia, programado para las 2:00 de la tarde, motivo por el cual se optó por mover los compromisos que estaban previstos en ese mismo horario o muy cerca del encuentro del combinado nacional.

Lea también Confirman que habrá cambios arbitrales en la Liga BetPlay

En consecuencia, la jornada dominical del 29 de marzo tendrá una nueva distribución de horarios con tres partidos que se disputarán en horas de la tarde y la noche, permitiendo así que los aficionados puedan seguir tanto el compromiso internacional como los juegos del torneo local.

El primer encuentro del día será Internacional de Bogotá vs Junior FC, que se disputará a las 4:10 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, compromiso que abrirá la actividad de la jornada dominical en el campeonato colombiano.

Posteriormente se llevará a cabo el duelo entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional, el cual fue programado para las 6:20 p. m. en el estadio Libertad, uno de los partidos que más expectativa genera en la fecha por la presencia del conjunto antioqueño.

El cierre de la jornada dominical estará a cargo del compromiso entre Llaneros y Once Caldas, programado para las 8:30 p. m. en el estadio Bello Horizonte, duelo que completará la cartelera modificada por la organización del torneo.

Fecha 14 - Domingo 29 de marzo

4:10 p. m.

Internacional de Bogotá vs Junior FC

Techo

6:20 p. m.

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional

Libertad

8:30 p. m.

Llaneros vs Once Caldas

Bello Horizonte

Lea también El TAS anunció dura sanción para Rodrigo Holgado por falsificación de documentos

Cabe recordar que durante la presente temporada la Dimayor ha tenido que realizar varios ajustes en el calendario por diferentes circunstancias, entre ellas conciertos en los estadios, problemas con el estado de las canchas e incluso compromisos internacionales de algunos clubes.

Aun así, desde la organización del campeonato se espera que estas modificaciones no afecten el calendario general del torneo y que no sea necesario postergar la finalización de la Liga BetPlay, certamen que en este semestre tendrá 19 fechas en la fase regular y posteriormente se definirá mediante cuadrangulares semifinales, sin fase de playoffs.