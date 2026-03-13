Así será el fixture de Medellín en la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín ya conoce cómo será el orden de su fixture en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia a la que accedió tras superar con éxito las rondas previas del certamen continental.

El conjunto antioqueño consiguió su clasificación luego de eliminar en la segunda fase a Liverpool de Montevideo y posteriormente a Juventud de Las Piedras en la tercera ronda, lo que le permitió asegurar un lugar en el cuadro principal del torneo.

Fecha del sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores

Gracias a ese recorrido, el Poderoso integrará el bombo 4 en el sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL en Luque, donde conocerá a los tres rivales que tendrá en su zona.

Aunque aún no se han definido los equipos que compartirá grupo con el DIM, sí está establecido el orden de localías que tendrá durante las seis jornadas de la fase de grupos del torneo.

En la primera fecha, programada entre el 7 y el 9 de abril, Independiente Medellín debutará como local frente al equipo que provenga del bombo 2, en el estadio Estadio Atanasio Girardot.

Posteriormente, en la segunda jornada, que se disputará entre el 14 y el 16 de abril, el conjunto antioqueño actuará como visitante frente al club cabeza de serie del grupo, es decir, el equipo que llegue desde el bombo 1.

Para la tercera fecha, prevista entre el 28 y el 30 de abril, Medellín volverá a jugar en casa, esta vez frente al rival que provenga del bombo 3, instancia en la que podrían aparecer clubes como Independiente Santa Fe o Junior FC.

En la cuarta jornada, que se disputará entre el 5 y el 7 de mayo, el Poderoso repetirá como local en el Atanasio Girardot, enfrentando en esta ocasión al equipo del bombo 1, uno de los favoritos del grupo.

Finalmente, Independiente Medellín cerrará su participación en la fase de grupos con dos partidos consecutivos como visitante: primero ante el club del bombo 3 entre el 19 y el 21 de mayo, y posteriormente frente al equipo del bombo 2 entre el 26 y el 28 del mismo mes.

Copa Libertadores: ¿Cuántos equipos clasifican a octavos por cada grupo?

En esta fase, los dos primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final, mientras que el tercero disputará un repechaje para acceder a los octavos de la Copa Sudamericana.