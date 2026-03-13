Un lateral dio a entender que irá al Mundial con la Selección Colombia

El lateral colombiano Álvaro Angulo dejó entrever que tiene entre ceja y ceja disputar la próxima Copa del Mundo, luego de unas declaraciones en las que habló sobre su presente y las expectativas de integrar la convocatoria de la selección.

El defensor, quien actualmente milita en Pumas UNAM, aseguró que pese a la cercanía del torneo mundialista no piensa bajar la intensidad dentro del campo de juego por miedo a sufrir una lesión.

Álvaro Angulo sería convocado al Mundial

“Hay precauciones, claro, porque nadie quiere perderse un mundial, pero yo no me guardo nada. Yo siempre juego con la misma intensidad, me gusta ir con todo y espero que de aquí al Mundial no me lesione yo ni nadie”, afirmó el futbolista nacido en Tumaco.

Angulo también resaltó que su compromiso con el equipo mexicano se mantiene intacto, incluso en un momento en el que muchos jugadores comienzan a pensar en la cita mundialista.

“En la cancha defendemos a este equipo con todo, pero insisto, nunca queremos que nadie se lesione”, agregó el defensor al referirse al enfoque competitivo con el que afronta cada partido.

El colombiano también destacó el momento que vive en el fútbol mexicano, donde ha logrado consolidarse como titular y aportar incluso en el frente de ataque.

“Desde que llegué a México, el torneo pasado, quise aportar al juego ofensivo del equipo, marcar goles, pero me tranquilicé y dejé de medirme por eso”, explicó el lateral.

En ese mismo sentido, señaló que su rendimiento mejoró cuando empezó a enfocarse también en la faceta defensiva, lo que le permitió ganar mayor confianza dentro del campo.

“Me fijé también en mi desempeño defensivo y eso me hizo sentir mejor y con mayor confianza. Hoy me siento bien para buscar esa posibilidad de estar en la lista final para el Mundial”, concluyó.

Otros laterales que podrían ser convocados a Selección Colombia

De cara a la convocatoria de Selección Colombia, el técnico Néstor Lorenzo podría llevar dos laterales por cada banda, siendo Johan Mojica el principal candidato a ocupar la titularidad por el sector izquierdo.

En ese contexto, el segundo lugar en la convocatoria se perfila como una disputa entre Álvaro Angulo, Deiver Machado y Cristian Borja, mientras el jugador de Pumas intenta sostener su buen momento para llegar con opciones a la lista definitiva. Antes de su paso por México, Angulo jugó en Águilas Doradas, Atlético Nacional y Independiente de Avellaneda.