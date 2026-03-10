Así será el fixture de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Millonarios FC ya conoce cómo será el orden de sus partidos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, pese a que todavía no se han definido los rivales que enfrentará en esta instancia.

Esto se debe a que el club azul ya tiene confirmado el bombo en el que estará ubicado para el sorteo, lo que permite anticipar la distribución de localías y visitas durante el calendario de la fase de grupos.

Bombo de Millonarios para el sorteo de Copa Sudamericana

El conjunto embajador estará ubicado en el bombo 2 del sorteo, situación que define el orden de sus partidos dentro de la zona que le corresponda.

Uno de los aspectos llamativos es que Millonarios iniciará su participación en condición de visitante y cerrará la fase de grupos como local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El sorteo de la fase de grupos del torneo se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en Luque, ciudad en la que se encuentra la sede de la Conmebol.

Localías de Millonarios en Copa Sudamericana 2026

De acuerdo con el calendario del certamen, en la primera fecha —que se disputará entre el 7 y el 9 de abril— Millonarios debutará como visitante frente al equipo que provenga del bombo 4.

Posteriormente, en la segunda jornada, programada entre el 14 y el 16 de abril, el cuadro capitalino actuará como local ante el rival que llegue desde el bombo 3.

En la tercera fecha, prevista entre el 28 y el 30 de abril, el Embajador volverá a jugar en casa para enfrentarse al equipo que provenga del bombo 1, mientras que en la cuarta jornada —del 5 al 7 de mayo— tendrá que visitar al club que llegue del bombo 3.

El cierre de la fase de grupos se disputará con dos compromisos exigentes: primero visitará al rival del bombo 1 entre el 19 y el 21 de mayo, y finalmente recibirá al equipo del bombo 4 entre el 26 y el 28 de mayo en El Campín, en un duelo que podría ser decisivo para la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Es pertinente tener en cuenta que en Copa Sudamericana solo avanzan directamente a octavos de final los equipos que se ubiquen en la primera casilla de su respectivo grupo; los segundos irán a playoffs ante los terceros de Libertadores en llaves de eliminación directa a ida y vuelta.