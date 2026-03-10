Dimayor impondrá sanción severa a Rodrigo Contreras luego del Millonarios 2-0 Cúcuta

El delantero argentino Rodrigo Contreras será sancionado por la Dimayor luego del partido en el que Millonarios derrotó 2-0 a Cúcuta Deportivo por la décima fecha de la Liga BetPlay.

La situación se originó durante la celebración del gol que marcó el atacante en el encuentro disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, cuando el futbolista decidió quitarse la camiseta, una acción que está sancionada por el reglamento disciplinario.

De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de conducta implica un castigo económico considerable para el jugador, además de la amonestación que recibe dentro del terreno de juego.

¿De cuánto es la multa de Dimayor a Rodrigo Contreras?

En este caso, Contreras deberá pagar una multa de $17.509.050 por quitarse la camiseta durante la celebración del gol, una sanción económica establecida por el reglamento de la competencia.

A esa cifra se suma el valor correspondiente a la tarjeta amarilla que recibió por la acción, monto que asciende a $350.181, por lo que el castigo económico total casi alcanza los 18 millones de pesos.

Esta infracción se encuentra contemplada dentro del Artículo 69 del Código Único Disciplinario, el cual regula las conductas antideportivas relacionadas con celebraciones indebidas dentro del campo de juego.

Se espera que una vez finalice la jornada del campeonato, el Comité Disciplinario de Dimayor haga oficial la sanción en la resolución correspondiente.

Lea también [Video] Presidente de Atlético Nacional envió emotivo mensaje y confirmó al técnico

Más allá de esta situación, en lo deportivo Millonarios logró una victoria clave en condición de local frente al conjunto motilón.

El equipo azul se impuso 2-0 con anotaciones de Rodrigo Contreras y de Beckham David Castro, resultado que le permitió llegar a 14 puntos y ubicarse en la novena posición de la tabla de la Liga BetPlay.