Así será el fixture de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe ya conoce cómo será la estructura de su calendario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pese a que todavía no se han definido los rivales que enfrentará en la competencia continental.

El equipo bogotano accedió directamente a esta instancia del torneo gracias a su título en la Liga BetPlay 2025-I, lo que le aseguró un lugar entre los 32 equipos que disputarán la fase de grupos.

Para el sorteo, el club cardenal fue ubicado en el bombo 3 debido a su posición en el ranking de la Conmebol, situación que permite conocer desde ahora el orden de sus partidos, aunque aún no se sepan los nombres de sus adversarios.

¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de Libertadores?

El sorteo de los grupos se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, fecha en la que Santa Fe conocerá a los tres equipos con los que compartirá zona en el certamen continental.

Orden de localías de Santa Fe en Libertadores

De acuerdo con el calendario oficial, en la primera fecha —programada entre el 7 y el 9 de abril— el conjunto capitalino debutará como local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín frente al equipo que llegue del bombo 1, considerado el cabeza de serie del grupo.

Posteriormente, en la segunda jornada, que se disputará del 14 al 16 de abril, el León tendrá que actuar como visitante frente al club que sea sorteado desde el bombo 2.

En la tercera fecha, prevista entre el 28 y el 30 de abril, el conjunto cardenal volverá a jugar fuera de casa, esta vez frente al equipo que provenga del bombo 4.

Para la cuarta jornada, programada del 5 al 7 de mayo, Santa Fe regresará a Bogotá para enfrentar como local al rival que haya quedado ubicado en el bombo 2.

En la quinta fecha, que se jugará entre el 19 y el 21 de mayo, el equipo colombiano volverá a ser local en El Campín frente al representante del bombo 4.

Santa Fe cerrará la fase de grupos entre el 26 y el 28 de mayo como visitante ante el club cabeza de serie del grupo (bombo 1).

Formato fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Cabe recordar que los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a los octavos de final de la Libertadores, mientras que el tercero accederá a los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.