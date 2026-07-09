Así será el partido de fútbol más alto de Bogotá

La capital del país se prepara para un hito sin precedentes en el deporte y el entretenimiento. El próximo 17 de julio se disputará el primer partido de fútbol en lo más alto de la Torre Colpatria, un evento que redefine los límites del deporte urbano y posiciona a la ciudad en el radar global de las experiencias deportivas innovadoras.

"Este no es solo un partido de fútbol, es una declaración de lo que Colombia puede hacer cuando une creatividad, deporte y producción de alto nivel. Queremos mostrarle al mundo que Bogotá está lista para liderar experiencias deportivas únicas en escenarios no convencionales”, afirmó Santiago Ruiz, organizador del evento y socio de Futto, quien a su vez destacó el carácter innovador de esta iniciativa y su impacto en la proyección internacional del país.

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Este encuentro marcará el inicio de una propuesta única en Latinoamérica: llevar el fútbol a un escenario extremo, convirtiendo uno de los edificios más icónicos del país en una cancha a gran altura. La iniciativa busca establecer un récord como el partido de fútbol más alto de la región, fusionando deporte, cultura urbana y producción audiovisual de alto impacto.

Experiencia integral en la altura

Más que un partido, se trata de una experiencia integral que incluirá una sesión de grabación, activaciones especiales para los invitados y una puesta en escena diseñada para el entorno digital, con tomas cinematográficas y contenido pensado para audiencias globales.

La elección de la Torre Colpatria no es casual. Su altura y reconocimiento la convierten en el escenario ideal para este desafío deportivo, ofreciendo una vista panorámica de 360 grados de Bogotá y un contexto visual único que eleva la narrativa del evento.

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Además del espectáculo deportivo, la iniciativa contará con una estrategia de distribución de contenido enfocada en redes sociales y medios digitales, con el objetivo de amplificar su impacto y posicionar a Bogotá como epicentro de innovación deportiva. Se proyecta un alcance significativo en medios y plataformas, consolidando el evento como una vitrina internacional para el talento local.

“Estamos construyendo algo más grande que un evento: estamos creando un formato exportable que mezcla deporte, cultura urbana y entretenimiento global”, afirmó Ruiz.

Innovación de tipo internacional

Con este primer partido en las alturas, Colombia no solo rompe esquemas en la forma de vivir el fútbol, sino que también reafirma su capacidad de innovar en la intersección entre deporte, cultura y entretenimiento.

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“La Torre Colpatria representa altura, historia y ambición. Llevar el fútbol a este punto es literalmente elevar el deporte a otro nivel. Este proyecto está pensado no solo para quienes lo vivan en vivo, sino para millones de personas que lo verán a través de contenidos digitales en todo el mundo” concluyó Ruiz.