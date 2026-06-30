Un ídolo de Santa Fe anuncia su retiro del fútbol profesional

Wilson Morelo puso punto final a una destacada carrera como futbolista profesional. El delantero monteriano, de 39 años, decidió retirarse de la actividad competitiva luego de su más reciente paso por Deportivo Pasto.

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Wilson Morelo será asistente técnico del Pasto

La información fue revelada por el periodista Mariano Olsen, quien también aseguró que el experimentado atacante permanecerá vinculado al conjunto nariñense como integrante del cuerpo técnico de Jonathan Risueño, desempeñándose como asistente.

Los números de Morelo con el Pasto

Morelo alcanzó a disputar el primer semestre de 2026 con la camiseta del Deportivo Pasto. En ese periodo jugó 17 partidos, marcó un gol y aportó dos asistencias antes de tomar la decisión de colgar los guayos.

Trayectoria de Wilson Morelo

A lo largo de su carrera defendió los colores de Rionegro, Envigado, Millonarios, América de Cali, Atlético Huila, Deportes Tolima, La Equidad, Monterrey, Independiente Santa Fe, Dorados de Sinaloa, Pachuca, Everton de Viña del Mar, Colón de Santa Fe, Águilas Doradas y Jaguares de Córdoba.

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Los números reflejan la trayectoria del atacante cordobés. Disputó 630 partidos como profesional, convirtió 184 goles y entregó 36 asistencias, consolidándose como uno de los delanteros colombianos más destacados de la última década.

Wilson Morelo, cuarto máximo goleador de la historia de Santa Fe

Su etapa más recordada fue con Independiente Santa Fe, club con el que anotó 94 goles y se ganó el cariño de la afición cardenal, hasta convertirse en uno de los grandes ídolos de la institución. Es el cuarto máximo anotador de la historia del Rojo, por detrás de Alfonso Cañón, Léider Preciado y Alberto Perazzo.

En el plano individual también dejó huella a nivel internacional. Fue el goleador de la Copa Sudamericana en 2015, año en el que además integró el equipo ideal del torneo, y en 2018 terminó como máximo artillero de la Copa Libertadores.

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Su palmarés incluye cuatro títulos como profesional. Con Independiente Santa Fe conquistó la Liga BetPlay, la Superliga y la Copa Sudamericana, mientras que con Colón de Santa Fe celebró el histórico campeonato de la primera división del fútbol argentino.

Con su retiro termina la carrera de uno de los atacantes más efectivos del fútbol colombiano en los últimos años. Ahora, Wilson Morelo iniciará una nueva etapa desde los banquillos, buscando aportar su experiencia al Deportivo Pasto como parte del cuerpo técnico de Jonathan Risueño.