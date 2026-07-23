Así serían las Eliminatorias para el Mundial 2030: ¿Más cupos para Conmebol?

Acabó la prueba de las 48 selecciones en un Mundial y los resultados fueron sorpresivos. Más partidos y más participaciones de países que no figuran mucho en sus confederaciones o a nivel global, pero dejaron buenas sensaciones como Cabo Verde que llegó hasta dieciseisavos de final y le sacó un empate a España, Uruguay y Argentina en los 90 minutos, luego perdió en tiempo extra.

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Para el Mundial de 2030, la Conmebol, en cabeza del presidente Alejandro Domínguez sugirió que 64 selecciones participaran con el fin de celebrar el centenario de la competencia. Además, Argentina, Paraguay y Uruguay tendrían definidas sus clasificaciones, dado que serán sede en el primer partido antes de viajar a Portugal, España y Marruecos.

Con diez selecciones participantes en las Eliminatorias de Sudamérica, aparece esa incógnita de cómo será la repartición de cupos en caso de aceptar la extensión de 48 a 64. Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores explicó los detalles acerca de las clasificatorias y si habrá más cupos para la Conmebol en el certamen.

ASÍ SERÍAN LAS ELIMINATORIAS RUMBO AL MUNDIAL DEL 2030

En Palabras Mayores, Carlos Antonio detalló cómo serán esas clasificatorias, y dejó claro, que, de acuerdo con la información que él tiene, se mantienen los siete cupos para la Conmebol, pese a una posible inclusión de 16 selecciones más para completar 64 participantes.

Arrancarían en junio del 2027, “en marzo van a decidir si 64 o 48. De todas maneras, van a ser ocho partidos únicamente porque anularían los terceros y clasificarían los segundos. Hay un problema logístico muy grande que ya todo el mundo lo advirtió, más estadios, más transporte, más tiempo. Serían 128 partidos si hacen 64 y sería por única vez, pues en Saudí volverían 48 selecciones”.

La UEFA y Asia están en contra de esta inclusión de 16 selecciones más. Carlos Antonio dejó claro que, “la primera noticia y no la creí, y todavía no la creo, es que no nos van a dar más puestos, siete. Como van tres por derecho propio, entonces los otros siete juegan por tres cupos y medio”.

Bajo ese panorama, habrá un repechaje más los tres clasificados de esos siete participantes. Conmebol podría tener entonces a seis participantes como en este Mundial 2026 o siete dependiendo de lo que pase con la repesca.

Esto confirma que, “en ningún caso, si llegaran a aumentar a 64 clasificaríamos todos. Serían los tres por derecho propio que jugarán un partido (en casa si son 48 selecciones), aunque en ese caso (de 64 participantes) se les daría un grupito, y los tres y medio de los otros siete. En eso están”.

CONMEBOL SE MANTIENE EN LA PROPUESTA

Pese a estos detalles, Alejandro Domínguez sigue dando de qué hablar en redes sociales confirmando en su cuenta personal de X que ya es casi un hecho la participación de 64 selecciones mientras que confederaciones como la UEFA o la asiática está totalmente en contra de esta expansión del certamen.

Alejandro Domínguez escribió el 20 de julio, justo después de la final del Mundial que dejó a España campeón que, “¡el próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.

Posteriormente, justificó su propuesta de esta manera, “trabajamos para garantizar que la Copa del Mundo de 2030 cuente con 64 selecciones, en homenaje al centenario de la Copa del Mundo.

El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 selecciones demostró que una participación más amplia crea más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y transforma la Copa del Mundo en una verdadera celebración global.

El Centenario nos ofrece una oportunidad histórica de Creer en Grande. Que la Copa del Mundo sea la mayor celebración que el fútbol haya conocido”. Habrá que esperar la decisión final de la FIFA para conocer si se disputará con 48 selecciones o con 64.