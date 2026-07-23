Falcao es descartado de Millonarios en un 99%

Millonarios está a punto de retornar a actividad deportiva en el semestre de clausura de la temporada 2026 y durante el camino se han venido llevando a cabo varios cambios, tanto tácticamente, tal como se demostró en los partidos amistosos que se disputaron, como estructuralmente.

Lea también Los 10 equipos del FPC con mayor rating en la historia de la televisión colombiana

Dentro de los cambios estructurales hay varias novedades en cuanto a nuevos fichajes y salidas de jugadores, entre las cuales la que ha dejado una mayor incógnita es la de Radamel Falcao, quien terminó su respectivo contrato, pero según información revelada por Guillermo Arango no continuará en el club por temas fiscales y decisión de la directiva.

Falcao definitivamente no continuaría en Millonarios

Tras el fracaso de la Liga Betplay de apertura 2026 y la eliminación de la Copa Sudamericana, el futuro de Falcao era incierto y el propio atacante aseguró que la renovación de su contrato no es un tema fácil, teniendo en cuenta trámites administrativos a los que les deberá encontrar solución con el club bogotano.

El goleador histórico de la Selección Colombia todavía no quiere anunciar su retiro como futbolista profesional y tampoco se ha hecho oficial algún tipo de acuerdo con Millonarios para su respectiva renovación, pero el periodista, Guillermo Arango, se encargó de confirmar que los directivos no estarían dispuestos a continuar con él y que además tiene otros proyectos en mente tras la finalización del Mundial.

"Caso Falcao García. Según Enrique Camacho, por temas fiscales y demás él ya lo descartó. A mi me dicen que él ya no va a continuar en Millonarios y también tengo entendido que tiene otros proyectos. Estoy casi seguro que no es en otro equipo de Colombia porque Falcao solamente quiere jugar en Millonarios".

Lea también Pereira le está 'arruinando' un fichaje al Cali

Falcao sería nuevo jugador de San Francisco FC

El 'tigre' cumplió con su papel de panelista en la Copa Mundial y se espera que una vez termine pueda empezar a analizar la decisión más acertada para su futuro, tomando en cuenta que aún habría una oferta para continuar jugando a nivel profesional.

San Francisco FC de Panamá es el club que le daría una nueva oportunidad a Falcao, ya que lo viene siguiendo desde principios de la presente temporada y en este momento que se encuentra sin contrato sería aún más tentadora la opción de contratarlo por un año, tal como dio a conocer el periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como 'Chepe Bomba'.

Lea también Los 10 equipos del FPC con mayor rating en la historia de la televisión colombiana

¿Cómo le fue a Falcao con Millonarios tras su regreso?

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios tras seis meses de inactividad al no haber llegado a un acuerdo con su renovación, ha estado marcado nuevamente por las lesiones que no lo han dejado brillar y que solo le han permitido jugar 10 partidos entre Copa Sudamericana y Liga Betplay, reportándose con un gol en más de 300 minutos.