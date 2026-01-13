Rodallega no fue ajeno al regreso de Falcao y le envió mensaje de bienvenida

Hugo Rodallega se refirió este martes 13 de enero al regreso de Radamel Falcao García al fútbol colombiano, luego de que el delantero samario fuera anunciado como nuevo refuerzo de Millonarios para la temporada 2026.

En declaraciones entregadas a Deportes RCN, el atacante de Independiente Santa Fe destacó la dimensión histórica de Falcao para el país, dejando claro que, más allá de la rivalidad, existe un respeto profundo por su trayectoria.

Lea también Shirra Mosquera a Santa Fe: costo del fichaje y detalles del contrato

Rodallega se refirió a Falcao García

“Para mí Radamel es una insignia. Ha dejado nuestra patria en lo más alto”, afirmó Rodallega, quien resaltó el impacto que el ‘Tigre’ ha tenido en el fútbol internacional y en la imagen del jugador colombiano en el exterior.

El goleador cardenal también se refirió a las críticas que suele recibir Falcao por su presente deportivo, señalando que hacen parte del entorno natural del fútbol profesional. “Que lo juzguen y hablen de él por su presente… la gente está en todo su derecho”, expresó.

En ese sentido, Rodallega fue claro al afirmar que los futbolistas están expuestos permanentemente al escrutinio. “Los futbolistas estamos propensos a que nos critiquen”, agregó el delantero de 40 años.

Eso sí, dejó claro que la rivalidad existe únicamente a nivel institucional. “Hay una rivalidad por las instituciones, pero siempre le voy a desear lo mejor. Siempre que nos enfrentemos va a haber esa rivalidad”, puntualizó.

Lea también Santa Fe busca a un zaguero ex Atlético de Madrid y Selección Uruguay

Rodallega habló sobre Luis Fernando Muriel

Rodallega también aprovechó el espacio para hablar del regreso de otros referentes al fútbol local, como Luis Fernando Muriel -quien firmaría con Junior-, destacando el valor de que jugadores experimentados vuelvan al país. “A Muriel, darle la bienvenida tal como se la hemos dado a todos y me la dieron a mí”, dijo.

“Es bueno que los jugadores mayores volvamos a nuestro país”, añadió el atacante, quien considera que este tipo de regresos fortalecen la Liga BetPlay y aportan experiencia a las nuevas generaciones.

Cabe recordar que la última vez que Radamel Falcao disputó un partido oficial en el fútbol colombiano fue el 19 de junio de 2025, cuando Santa Fe eliminó a Millonarios con marcador 2-1, en un clásico en el que tanto Rodallega como Falcao se hicieron presentes en el marcador.