Millonarios tiene un 'tapado': confirman cuál será su último fichaje

Millonarios podría reactivar su mercado de fichajes para el primer semestre de 2026, pues en las últimas horas surgió la versión de un nuevo refuerzo que llegaría como un verdadero “tapado”.

Aunque desde el club se dio a entender que la llegada de Radamel Falcao García marcaba el final de las incorporaciones, un movimiento inesperado volvió a activar la búsqueda de un futbolista más.

Este martes 13 de enero se conoció la salida de Edwin ‘Shirra’ Mosquera rumbo a Independiente Santa Fe, situación que abrió un nuevo escenario en la planificación deportiva del equipo azul.

Tras esta novedad, comunicadores cercanos a Millonarios revelaron que el club estaría cerca de confirmar la llegada de un defensa central para reforzar su plantilla.

La necesidad surge a partir del cupo que quedó libre con la salida de Shirra Mosquera, lo que le permitiría al equipo sumar una pieza más de cara a la temporada 2026-I.

Según las versiones, el perfil que más interesa en Millonarios es el de un zaguero central zurdo, una característica que el cuerpo técnico considera clave para el equilibrio defensivo.

Por ahora no se han entregado detalles sobre la identidad del jugador, aunque no se descarta que se trate de un futbolista extranjero.

Los extranjeros que jugarán en Millonarios

Actualmente, Millonarios solo tiene ocupadas tres de las cuatro plazas de extranjeros permitidas, con Guillermo de Amores, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras, este último aún sin ser oficializado.

Fichajes de Millonarios para 2026

Hasta el momento, las altas confirmadas del conjunto capitalino son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García, mientras se espera si este “tapado” termina convirtiéndose en el último refuerzo del semestre.